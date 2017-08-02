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'Üç Silahşörler' için karar çıktı!

Geçtiğimiz yıl terör saldırısı planladıkları sırada gözaltına alınan ve kendilerine 'Üç Silahşörler' diyen dört kişi çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:02
'Üç Silahşörler' için karar çıktı!

Geçtiğimiz Ağustos ayında İngiltere'de yakalanan ve kendilerine 'Üç Silahşörler' diyen üç kişi terör saldırısı planlamaktan suçlu bulundu.

29 yaşındaki Navid Ali, 25 yaşındaki Hobaib Hüseyin ve 33 yaşındaki Mohibur Rahman'ın yanı sıra dördüncü kişi olan 38 yaşındaki Tahir Aziz de suçlu bulundu.

Suçlamaları reddeden dört teröristin, DEAŞ'tan etkilendikleri belirtildi. Dört zanlıya verilecek cezalar Perşembe günü açıklanacak.

SAHTE KURYE FİRMASIYLA YAKALANMIŞLARDI

Kendilerine 'Üç Silahşörler' adını veren ve Telegram üzerinden şifreli bir şekilde mesajlaşan dört kişi, geçtiğimiz yıl İngiltere terörle mücadele polisinin takibine takılmışlardı.

Polis, sahte bir kurye firması kurarak şüphelilerden Ali ve Hüseyin'i işe aldı. İşteki ilk gününde aracını Birmingham'da bir depoya bırakan Ali'nin aracında yapılan aramada bir kısmı yapılmış boru tipi bomba, üzerinde 'kafir' yazan bir kasap satırı, 9 mm silah ve lateks eldivenler bulunmuştu.

Şüpheliler mahkemede, sahte kurye firmasının patronu rolündeki sivil polisin araca delilleri yerleştirdiğini iddia etti.

Şüphelilerden Aziz'in aracında yapılan aramada ise samuray tipi bir kılıç ele geçirilmişti.

'Üç silahşörlerden' ikisi olan Ali ve Hüseyin'in daha önce terörizm suçlamasıyla cezaevine girdiği ifade edildi. Pakistan'da El Kaide kampına katılmakla suçlanan ikili, 2012'de İngiltere'ye döner dönmez tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:02
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