Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Üç otomobil birbirine girdi: 9 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyünde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

27 Haziran 2017 Salı 17:07
Üç otomobil birbirine girdi: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Muharrem Kaya yönetimindeki 80 DR 159 plakalı otomobil ile Mahmut Düzyol yönetimindeki 27 V 4571 plakalı otomobil Çatalağaç köyü girişinde çarpıştı. Daha sonra arkadan gelen Sevim Güneysu idaresindeki 02 BF 148 plakalı otomobil 80 DR 159 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, 02 BF 148 plakalı otomobilde bulunan Sevim Güneysu, Beritan Karakuş, Beren Zeycan Karakuş, 80 DR 159 plakalı otomobilde bulunan sürücü Muharrem Kaya, Hacer Kaya, Metin Başer, Fatime Başer ile Serdar Çalışkan, 27 V 4571 plakalı otomobil sürücüsü Mahmut Düzyol yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Beren Zeycan Karakuş, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:07
  1. Malatya
  2. Adıyaman
  3. Adana
  4. Çal
  5. Hac
  6. Gölbaşı
  7. Güneysu
  8. Çat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütüne bomba yağdırıldı
    1. Terör örgütüne bomba yağdırıldı
    2. Dev balina tekneye çarptı!
    3. Efsane isim yoğun bakımda
    4. Şırnak’ta hain saldırı!
    5. Trump ABD'nin dünyadaki imajını zedeledi
    6. Özaltun: Birlik olunca neler..
    7. Hakkari’de asayiş uygulaması yapıldı
    8. Suud milyonlarca dolar kazanmış
    9. Başkan Alıcık, engellileri yanlız..
    10. Bakan Soylu: 8 terörist öldürüldü
    11. 50 yıl önce bugün kapitalizmin..
    12. Tepebaşı fen işleri hız kesmiyor
    13. Bayram tatilinde kazalar 62 can aldı
    14. Bakan açıkladı: Bu yıl değişiyor
    15. İstanbul'da 70 adrese baskın
    16. Flaş iddia: Trump Esed ile görüşecekti
    17. Birleşmiş Milletlerden acil ortak..
    18. Rusya'nın o kurumlarına saldırmaya..
    19. Edremit’te trafik kazası: 1 ölü
    20. Elazığ'da çatışma
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı