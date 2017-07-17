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Üç minik beden tek tabuta sığdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 küçük kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna iki tabutta getirilen üç kardeşin cenazeleri, tek tabuta konularak götürüldü.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:55
Üç minik beden tek tabuta sığdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ kırsal Mahallesi’ndeki evde sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Bedriye (3), Mustafa (2) ve 6 aylık Ahmet Menek’in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sabah saatlerinde iki tabutta getirilen 3 kardeşin minik bedenleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından saat 17.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi. Morga getirilen Bedriye’nin cenazesi tek tabuta konulurken, 2 yaşındaki Mustafa ile 6 aylık Ahmet’in cenazeleri ise aynı tabutta taşınmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından 3 cenaze de aynı tabuta konularak Siverek ilçesine götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:55
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Sabah
  3. Şanlıurfa
  4. Siverek
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