Üç koldan kuşatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın operasyon sinyali verdiği Afrin’e yönelik operasyonla ilgili son hazırlıklar yapılırken, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı 36 silahlı grup da Azez, Reyhanlı ve İdlib hattından bölgeyi kuşatmaya aldı. Azez ve Halep bölgesinden Afrin’e ulaşan yollar kontrol altına alınırken, lojistik ve gıda akışı kesildi. YPG’nin Türkiye’yi gözleyen Parsa ve Darmık dağlarındaki ağır silah noktaları ise harekatta hedef alınacak noktalar olarak belirlendi. Afrin’e yönelik olası harekatta ilk hedef ABD’nin hava ve deniz koridorundan bölgeye silah ve malzeme taşıdığı Tel Rifat bölgesindeki Minnak Havaalanı olacak.

Afrin’e yönelik olası harekâta ilişkin sınır hattında son hazırlıklar sürüyor. Bölgeye sevk edilen tank desteğindeki ağır silahlı birlikler de sınırın sıfır noktalarına konuşlandı.

Toplar vuruyor

Sınır hattından tespit edilen PKK/PYD/YPG mevzileri ve stratejik askeri noktalar tank, top ve Katyuşa roketleri ile belirli aralıklarla vuruluyor. İdlip’ten Afrin sınırına konuşlanan TSK ve ÖSO grupları da tespit edilen hedeflere havan ve uçaksavar atışları yapıyor. Şeyh Bereket Dağı’na konuşlanan topçu birlikleri de dün Afrin çevresindeki YPG mevzilerini vurdu. Atılan top mermilerinden bazıları Afrin merkezi yakınlarındaki alanları hedef aldı. YPG’lilerin bölgedeki hareketleri de keşif uçaklarınca yakından izleniyor. Karababa köyü bölgesinden YPG grupları tarafından karşılık verilmesi üzerine TSK’nın bölgeyi ateş altına alması sonrası, bölgeden yapılan saldırılar kesildi.

İdlib bölgesinden Afrin’e yönelik yapılan çevirme harekâtı kapsamında da Halep’in batı kırsalındaki Cebel El Şeyh bölgesi kontrol altına alınıyor. Bölgeye, yoğun silah ve mühimmat sevkiyatı yapılırken, tanklar da stratejik noktalara konuşlandı. ÖSO grupları da YPG’nin kontrolünde bulunan Şereva ve Cinderes ilçeleri çevresindeki hedeflere havan ve top atışları yapıyor.

Sınır hattındaki TSK karakollardan da Cinderes bölgesindeki Şiye ilçesinin dağlarındaki YPG hedefleri tank ve top atışları ile bombalandı. Kara Baba, Cisir Heşerkiye ve Firfirka köyleri çevresinde belirlenen hedeflere de nokta atışları yapıldı.

Üç noktada hazırlık

Afrin’e yönelik başlatılacak harekâta İdlib bölgesinde üç noktada hazırlık yapılıyor. Afrin’e Barîsa Dağı’nın kuzeyi, Heyam köyü ve Güney kesiminde yer alan Darit Ize beldesinden üç ayrı koldan saldırı yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bölgeye silah ve savaşçı takviyesi devam ediyor. İdlib, Azez ve Reyhanlı kesiminden kuşatmaya alınan Afrin ve çevresindeki geçiş yolları da tutuluyor. Bu kapsamda, Azez’in batısında yer alan ve Azez ile Afrin’i birbirine bağlayan Keferceni bölgesi ÖSO tarafından tutuldu. Bu bölgeden giriş ve çıkışlar tamamen kesildi. Buradan Afrin’e lojistik ve gıda akışı da durduruldu. İdlib tarafından ise Halep’e açılan koridor ve geçiş yolları tutulmaya çalışılıyor. Azez ve Kilis’in karşısında yer alan Parsa Dağı’na YPG’nin son günlerde yoğun silah sevkiyatı da Türkiye tarafından yakından izleniyor. Harekâtta öncelikli hedefler arasında bulunan Parsa Dağı’nda YPG tarafından uzun süreden beri saldırılara karşı tüneller ve sığınaklar inşa edilmişti. Harekâtta ilk etapta YPG’nin ağır silah rampalarının vurulması hedefleniyor. Parsa Dağı’nın alınması ile sıra dağları oluşturan Küçük Parsa ve Darmık dağları hedeflenecek. Dağlık bölgelerin alınması ile Afrin’e ulaşmak kolaylaşacak.

Hedef Minnak Havaalanı

Alınan bilgilere göre, Parsa Dağı’na yönelik başlatılacak harekâta paralel olarak ÖSO güçlerinden oluşan ve sayıları 5 ila 10 bin arasındaki eğitimli silahlı güçle stratejik Tel Rifat kasabası ile kasaba yakınında bulunan Minnak Havaalanı’na çıkarma yapılacak. ABD’nin YPG’ye karadan ve Akdeniz’den ulaştırdığı silah ve mühimmat akışını kesmek için Minnak havaalanının kontrolü sağlanacak. Tel Rifat ve Minnak Havaalanı’nın alınması ile birlikte YPG, Afrin’e sıkışacak.

36 ÖSO grubu katılacak

Tel Rifat, Mera ve Minnak Havaalanı’nın da içinde yer aldığı Şehba bölgesine yönelik harekâta katılacak ÖSO grupları harekât işareti bekliyor. Azez bölgesinde aralarında Sultan Murat Tümeni, Şam Cephesi, Mutassım Tugayı ve Hamza Tümeni gibi büyük silahlı grupların da içinde yer aldığı 36 ÖSO grubundan toplam 5 ila 10 bin silahlı ordu bulunuyor. Tel Rifat ve Minnak Havaalanı’na yönelik bu grupların harekete geçmesi bekleniyor.

Tahliye noktaları

Afrin ve Münbiç harekâtı kapsamında bölgede yedi tahliye noktası oluşturuldu. Münbiç için Çobanbey ve Cerablus sınırı, Afrin için ise Öncüpınar, Gülbaba, Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı noktalarından yaralı ve personel giriş çıkışları yapılacak. Yaralılar tahliye noktalarından Kilis, Gaziantep ve Hatay illerindeki hastanelere sevkedilmesi planlandı.

‘Sorunu Suriye halkı çözmeli’

Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu ve soruları yanıtladı. Guterres, ABD’nin Suriye’de “sınır güvenliği gücü” kurma planına ilişkin soru üzerine “Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu” diye konuştu.

Göç başladı

Afrin’de Türkiye’nin olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken siviller de küçük gruplar halinde göçe başladı. İlçeyi terk eden dnlarca aracın Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü. Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını bildirdi.

Füzeler Afrin’e çevrildi

Hatay’ın Suriye sınırındaki Kırıkhan ile Yayladağı ilçelerine 2012’de konuşlandırılan ve bataryaları Suriye’ye bakan I-HAWK füze sistemi alçak ve orta menzilli hava saldırısına karşı Türkiye topraklarını koruyor. Afrin’i gören Kel Dağı’ndaki Radar Üssü’ndeki I-HAWK füze sistemi halen Türkiye ile bir çok ülke tarafından kullanılıyor.

İran, ABD’nin ordu kararına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 30 bin kişilik “Suriye Sınır Güvenliği Gücü” oluşturma girişimine tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin aldığı kararın, “Suriye’nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha da tırmandıracağını” söyledi. Yapılan açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana’daki görüşmelerle Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeyi de başarmıştır. ABD’nin bu kararının, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür” ifadelerine yer verildi.

Muhalif iddiası: ABD, YPG’ye füze gönderdi

ABD’nin gizli bir anlaşma çerçevesinde, Suriye’deki YPG mensuplarına “taşınabilir hava savunma füzeleri” (MANPAD) tedarik ettiği öne sürüldü. Sputnik Türkçe’nin bildirdiğine göre “Al Masdar News”un Suriyeli muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington ile YPG arasında yapılan bir gizli anlaşma çerçevesinde geçen hafta Kürt milislere karadan havaya fırlatılabilen MANPAD füzeleri gönderdi. MANPAD’lar, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin yakınında faaliyet yürüten Kürtlere ulaştırıldı.

Haberde, Kürtlerin bu silahları Türkiye destekli grupların Afrin’de düzenleyeceği olası operasyonlara karşı hava savunması sağlamak amacıyla kullanacağının şüphe götürmediği yorumu yapıldı.

'Silahlanmaya izin vermeyiz'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı. Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un da yer aldığı toplantının açılış oturumunda yaptığı konuşmada “NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır. DAEŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir. PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG’nin ‘operasyonel ortak’ adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.

Dunford’a tepki

Toplantı çerçevesinde bazı ikili temaslarda da bulunan Akar, Dunford ile de görüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütü YPG hedeflerine yönelik olası operasyonu öncesindeki görüşmede, Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik sorunlarının ele alındığı yorumları yapıldı. ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG öncülüğündeki SDG’nin komutasında 30 bin kişilik sınır gücü oluşturma kararını açıklamasının ardından yapılan görüşmede Akar, Dunford’a bu karara karşı tepkisini iletti. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Akar, toplantıda Avrupa’nın güneydoğu kanadındaki güvenlik ve istikrar, Afganistan’da icra edilen Kararlı Destek Misyonu, NATO komuta yapısı çalışmaları, Ukrayna ve Gürcistan’daki durum ile Irak’ta icra edilen koalisyon harekatı konuları görüşüldü. Akar, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve sırasıyla Ukrayna, Yunanistan, ABD, İspanya ve Almanya genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

ABD: PYD ile işimiz yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin’de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, “Onları DAEŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok” ifadelerini kullandı. Galloway, “DSG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor” dedi. ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon da “Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal’in Kuzeyi ve Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere Orta Fırat Vadisi boyunca DAEŞ’i yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz” dedi.

Türkiye ile iletişimdeyiz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, “Sınır Güvenliği Gücü” konusunda “Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve NATO müttefikimiz Türkiye ile düzenli yakın iletişimimiz var” dedi. “Sınır Güvenliği Gücü” konusunda görüşmelerin olup olmadığısorusuna Pahon, “Görüşmelerin konusu tam da bu konu” yanıtını verdi. l AA

DSG: ABD sadece eğitim verecek

ABD’nin desteğiyle oluşturulacak ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ne ilişkin Sputnik’e konuşan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Sorumlusu Mustafa Balli, 30 bin kişilik askeri gücün DSG çatısı altında olacağını, ABD’nin sadece silahlandırıp eğiteceğini öne sürdü.

Balli “30 bin kişi, Kuzey Suriye Federal Bölgesi’nin sınırlarını koruyacaktır. Amerika federalizme olumlu bakıyor. Bu 30 bin asker, Türkiye ve Irak sınırını koruyacak” dedi.

‘Türkiye, ABD ile karşı karşıya gelir’

İngiltere’nin saygın gazetesi Times, Türkiye’nin Suriye’nin Afrin kenti konusundaki politikasını başyazısında değerlendirdi. Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin’e her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklama sonrasında yer verdiği haberde, ABD liderliğindeki koalisyonun, Suriye’deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kurması sonrası neler olacağı yorumlanıyor. Türkiye’nin, NATO’nun bir üyesi olarak ‘Orta Doğu’daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini’ savunan gazete, farklılıkların NATO içinde çözülmesi gerektiğini belirtti. “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de ateş ile oynuyor” cümlesiyle başlayan başyazıda, Erdoğan’ın sözünü ettiği operasyonu gerçekleştirmesi takdirde iki müttefik olan Türkiye ve ABD’nin karşı karşıya geleceği uyarısı yapıldı. Yazıda Türkiye’den gelen operasyon açıklamalarının ‘Türkiye’nin NATO’ya bağlılığına şüphe düşürdüğü’ de ifade ediliyor.

İncirlik’te uçak yoğunluğu

Suriye’deki gerginliğin ardından gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü’nde 11 kargo uçağı, apronda park halinde görüldü. ABD 39’uncu Kanat Komutanlığı’nın da bulunduğu İncirlik Üssü’nde, gün içinde uçuş hareketliliği olmadı. Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan üste, askeri ve sivil taşıtlarla rutin görevler yürütüldü. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 11 kargo uçağının, apronda ve park yerlerinde olduğu gözlendi.