Üç harflilerden tüyleri diken diken eden şiir

Üç harfliler deyince başka bir şey geliyor insanın aklına... Bu başlığı attınız ya, size yazıklar olsun...
Sehit anne 36 dk önce
Allah peygamber evliyalar embiyalar sizlerle beraber olsun insallah sizi veren Allaha kurban rabbim yar ve yardımcınız olsun insallah
Hilal40 dk önce
Onlar üç harfli değil nasil başlık atmışsınız pöh ler Türkiye'ninen gururu yeri göğü inleten hilal bıyıklı bozkurtlar
Kocasolak49 dk önce
Allah c.c. kur'an ı kerimde CİN dediği varlıklara üç harfli diye isim takmak çok YANLIŞTIR, onlara EK sıfatlar atfetmek CAİZ değildir. Çarpmak, haber vermek gibi .
Evren Kılıç50 dk önce
Bu ülkede müslüman kürtleri irite edecek ifadeler mevcut osmanlıya tamamen imani ruhla katılan kürtlerdir islam davası tek dava olmadıkça batılı güçler cahilleri hep avlar turan bozkurt ifadeleri tamamen ırkçı faşist haramsal ifadelerdir ve de bu vatana ihanettir osmanlıyı parçalayan kavimcilikdir osmanlıya ihanet eden bu kavramlardır 2. abdülhamithanın ruhu şad olsun her şeyi gören islam mücahidi abdülhamit han
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