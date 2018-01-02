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Üç haftada 1 milyar dolar hasılat elde etti

'Star Wars Son Jedi', üç haftada 1 milyar dolar hasılat elde etti. 5 Ocak’ta Çin’de gösterime girecek filmin gişe başarısını katlaması bekleniyor.

02 Ocak 2018 Salı 10:30
Üç haftada 1 milyar dolar hasılat elde etti

Beyazperdede 40'ıncı yılını kutlayan 'Star Wars' serisinin sekizinci filmi 'Son Jedi' zirveye koşuyor. Efsanevi serinin son filmi, sadece üç haftada dünya genelinde 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yapımcı şirket Walt Disney, 15 Aralık'ta dünyanın dört bir yanında gösterime giren filmin toplam hasılatının 1.05 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan film, sadece ABD ve Kanada'da 517.1 milyon dolar gelir elde ederek, gösterimdeki diğer yapımları adeta ezip geçti. Kuzey Amerika'da vizyondaki en çok izlenen film unvanını kazanan 'Son Jedi'nin dünyanın diğer ülkelerinde elde ettiği gelir ise 523.3 milyon dolar alarak açıklandı. Walt Disney, 'on Jedi'nin Avrupa ülkelerinde de vizyondaki en çok izlenen filmler listesinin başına yerleştiğini ifade etti.


EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FİLM

'Star Wars' tutkunlarını sinema salonlarına sürükleyen film, gişe başarısıyla rekorlara adını yazdırdı. Walt Disney, serinin son filminin, tüm zamanların en iyi çıkış yapan yapımları arasında 24'üncü sıraya oturduğunu duyurdu. 'Son Jedi', Kuzey Amerika'da ise 'Güzel ve Çirkin' filmini geride bırakarak, 2017'nin en iyi çıkış yapan filmi oldu.

Yapım şirketi, 'Son Jedi'nin Çin'de 5 Ocak'ta gösterime girmesiyle gişe hasılatının artarak devam edeceğini belirtti. 'Güç Uyanıyor' isimli serinin 7'nci filminin toplam hasılatı 2 milyar doları aşmıştı. Dünyanın en yüksek hasılatlı yapımları listesinin başında 2.7 milyar dolarlık gişe başarısıyla 'Avatar' filmi yer alıyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:30
  1. Beyazperde
  2. Star Wars
  3. gişe hasılatı
  4. Walt Disney
  5. film
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