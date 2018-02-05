Üç gün üç gece yılın ilk düğünü

Antalya'da Hint düğünü sezonu, parıltılı taşlarla bezeli, dört kişinin taşıdığı tahta oturmuş gelin konseptli organizasyonla açıldı. Üç gün üç gecelik yılın ilk Hint düğünü, Belek Turizm Merkezi'ndeki beş yıldızlı otellerden birinde gerçekleşti.

Hindistan'ın önemli iş adamlarından Arjun Khatri'nin oğlu Kunal Khatri ile yine iş adamı Hiralal Tharwani'nin kızı Shena Tharwani'nin düğünü, "Türk Gecesi" ile başladı.

Gelin Tharwani, dört kişinin taşıdığı taht üzerinde, damat Khatri ise kendisine eşlik edenlerle dans ederek düğün alanına geldi. Hindistan'dan gelen davetliler, yöresel kıyafetleriyle düğünün ilk günü düzenlenen "Türk Gecesi"nde eğlendi.

Inventum Global Turizm Şirketi Proje Direktörü Mustafa Onat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğünün, kış aylarında yaptıkları ilk organizasyon olduğunu belirterek, düğün sahiplerinin Hindistan'ın önde gelen iş adamları olduğunu söyledi.

Hindistan'dan gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Onat, düğünün ikinci gününde plaj partisi ve kına gecesine benzer bir eğlence, üçüncü gününde ise düğün seremonisi ve galasının yapılacağını anlattı.

NİSANDA 15 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN

Şirketin ortaklarından Bünyat Özpak ise bu düğünün orta segmentte gerçekleştiğini belirterek, "Yaklaşık 1 milyon dolar maliyeti var, ancak ilk olması önemliydi. Nisan ayında iki büyük düğünümüz olacak yine Antalya'da. Bunlardan yaklaşık 15 milyon dolarlık olanı dünya çapında ses getirecek, büyük bir düğün olacak." dedi.



Özpak, şöyle devam etti:

"Bu yıl toplamda 200 bine yakın Hint turist beklentisi var. Geçen yıl Antalya'da çeşitli firmalarca toplam 10 Hint düğünü gerçekleştirildi. 2018 yılında bunu 3 katlayarak en az 30'a çıkaracağız. Çok sıkı çalışıp bağlantılarımızı yaparak buna göre hazırlıklarımızı tamamladık."

Düğünün gerçekleştirildiği otelin genel müdürü Levent Akkiraz da Hindistan'daki turizm sektörüne yönelik iki yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Otellerini çeşitli turizm fuarlarında tanıttıklarını ve organizasyon firmalarını Antalya'da ağırladıklarını dile getiren Akkiraz, şöyle devam etti:

"Bu yıl Antalya'da yapılacak Hint düğünlerinin 6'sı otelimizde gerçekleştirilecek. Düğünlerimizde, müşterilerimizin rahatı önemli bizim için. Bütün taleplerini ellerimizden gelenin en iyisini yaparak karşılamaya çalışıyoruz."

Akkiraz, yılın ilk düğününde, nisan ayında yapılacak 5 milyon dolarlık düğünün sahiplerinin de yer aldığını belirterek, onlar için nasıl bir organizasyon hazırladıklarını görmelerini sağladıklarını vurguladı.



Dünyada nüfusu 1 milyarı aşan iki ülkeden biri olan Hindistan, grup organizasyonlarında ABD'den sonra ikinci, düğün turizminde ise ilk sırada yer alıyor.

Yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinde olan Hint düğünleri sektöründen pay almaya çalışan Türkiye'nin, son iki yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan'a yaptığı ziyaret ve turizm şirketlerinin özel çabalarıyla önemli bir aşama kaydettiği belirtildi.