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Üç gün sonra düğünleri vardı... Süpürgeyle vuran nişanlısını öldürdü

İstanbul'da 2 yıl önce tanışan Ayşenur Y. ile Ali Kahveci, 1 yıl önce nişanlandı. 3 gün sonra düğünü olan çift, önceki gün tartıştı. Çıkan kavga üzerine Kahveci, Ayşenur'a elektrikli süpürgeyle vurdu. Mutfaktan ekmek bıçağını alan genç kadın, Kahveci'yi bıçaklayak öldürdü

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:36
Üç gün sonra düğünleri vardı... Süpürgeyle vuran nişanlısını öldürdü

İstanbul'da 2 yıl önce tanışan Ayşenur Y. (23) ile Ali Ayberk Kahveci bir yıl önce nişanlandı. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre nişanlı çift önceki gün sabah saatlerinde telefonda tartıştı. İddiaya göre Kahveci, nişanlısı kendisini telefonla aramadığı için önceki gün akşam saat 18.00 sıralarında, Ayşenur'un Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine gitti. Evlendikten sonra oturacakları evin anahtarını almak için gelen Kahveci ve genç kadın arasında sabah başlayan tartışma bir kez daha alevlendi. İddiaya göre Kahveci, evde bulunan elektrikli süpürgeyle nişanlısına vurdu. Bunun üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan genç kadın, Kahveci'yi karnından yaraladı. Kahveci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan genç kadın Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

'ÇOK KISKANÇTI'

7 Temmuz Cuma günü dünya evine gireceği nişanlısı Ali Kahveci'nin çok kıskanç olduğunu belirten Ayşenur Y.'nin ifadesinde şunları dedeği öğrenildi:

"Olay sabahı telefonla arayıp 'Beni neden aramadın' diyerek tartıştı. Akşam da konuşurken bir anda tekrar 'Sabah beni neden aramadın' diye tartışmaya başladı. Sinirlendi ve elektrik süpürgesini alıp bana vurdu. Ben de mutfaktan ekmek bıçağını alarak rastgele sapladım."

Evde bulunan Yılmaz'ın kuzeni Fatih A. da "Yan odadaydım. İçeri girdiğimde kanlar içerisindeydi. Sonra hastaneye kaldırıldı. Ben de olayda kullanılan bıçağı ve halıyı sildim" diye ifade verince delilleri yok etmekten gözaltına alındı.

1 AYDA 4'ÜNCÜ

İstanbul'daki olay son 1 ay içinde kadınlar tarafından işlenen 4'üncü erkek cinayeti oldu. Konya'da kendisini aldattığından şüphelendiği kocasını takip eden Sevim H., kocası Ali H.'yi sevgilisi olduğu belirtilen kadınla buluştuğu evde öldürdü. Elazığ'da, 3 Haziran'da yanmış halde bulunan erkek cesedinin İsa U.'ya ait olduğu belirlendi. Dini nikahlı eşi, kocasını çekiçle öldürdükten sonra yaktığını itiraf etti. Sinop'ta ise Necip Y. (27) çıkan tartışmada eşi Şengül Y. (27) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:36
  1. nişanlısını öldürdü
  2. süpürgeyle vurdu diye
  • AviniAvini51 dk önce
    Seni zili sen
  • ........54 dk önce
    Kıskanç biri isen açık la değil kapalı bir bayanla nişanlansaydın.Allah rahmet eylesin hem kocası değilsin nişanlı cifler evlenene kadar mümkün mertebe tek başlarına bir araya gelmemeli telefonla konuşmamalı bir araya geleceklerse ebebeyinlerde bulunmalı.Evli olmadan süpürge vur kıskan Allah rahmet eylesin
  • mehmetmehmet1 sa önce
    Bizde yedik erkek kuzenin ne işi var evde vesselam
  • aptulhamit ATLIaptulhamit ATLI1 sa önce
    Bir ayda kadınlar tarafından öldürülen dört erkek ve kamu oyundan tık yok. Öldürülen kadın olunca ayaklanan sivil toplum kuruluşları, medya mensupları nerelerdeler acaba? Erkeklerin canı patlıcan mı beyler?
Bugünkü Akit

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