Üç farklı yöntem! Bir ay 5 bin kişinin kartı kopyalandı

Kredi Kartlarından kendi kontrolleri dışında para çekildiğini fark eden vatandaşların savcılığa yaptığı suç duyurusuyla başlatılan çalışmalarda, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ay içerisinde banka kartı kopyalayarak dolandırıcılık yaptığını tespit ettiği 10 ayrı grubu belirledi.

Milliyet Gazetesinin haberine göre: İstanbul'da, son bir ay içerisinde, kart alışverişlerinde kullanılan POS makinelerine yükledikleri yazılım, ATM'lere yerleştirdikleri "papağan" ve avuç içine sığan "maymuncuk" adı verilen kopyalama cihazlarıyla vatandaşların banka ve kredi kartlarını kopyalayan aralarında yemek kuryesi ve market kasiyeri gibi çalışanların bulunduğu 22 dolandırıcı yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 5 milyon liralık vurgun yapan ve 15'i tutuklanıp cezaevine konan dolandırıcıların son bir ay içerisinde ki vurgunu ise 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplandı.

BİR AYDA 2 MİLYON 500 BİN LİRA ÇARPTILAR

Uzman ekiplerin çalışmaları sonrasında dolandırıcılık olayına karışan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yaklaşık 5 bin kişinin bilgilerini ele geçiren ve çok sayıda kartı kopyalayan dolandırıcıların toplamda 5 milyon son bir ay içerisinde ise 2 buçuk milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

10 AYRI GRUP, 22 GÖZALTI, 15 TUTUKLAMA

10 ayrı grup halinde faaliyet gösteren 22 dolandırıcının yakalanması için düzenlenen baskınlarda, 7 POS makinesi, ATM kamera düzenekleri, bankamatik kart hazneleri ve çok sayıda kart ele geçirildi. Emniyet'teki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen şüphelilerden 15'i tutuklanıp, 5'i hakkında ise adli kontrol hükmü uygulanırken 2 si ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.

ÜÇ FARKLI YÖNTEM

İstanbul Siber polisinin yaptığı çalışmalarda dolandırıcıların, ATM'lere "papağan" olarak adlandırılan düzenek takma, yazılım yüklenmiş POS makineleri kullanma ve kibrit kutusu büyüklüğünde maymuncuk adı verilen kopyalama aparatı kullanma gibi 3 ayrı yöntemle vatandaşların kartlarını kopyaladıklarını tespit etti.

PAPAĞANLA KOPYALAMA

Polisin tespitine göre ATM'lere kopyalama aparatı takan dolandırıcılar, 2 cihaz kullanıyor. Para çekme numarasıyla bankamatiklere yaklaşan şüpheliler, para çekme haznesinin çerçevesini değiştiriyor. Daha sonra ise, kart giriş yuvası kabı yerinden sökülerek yerine "papağan" adı verilen benzeri takılıyor. Papağan içerisindeki özel bir cihaz, kart bilgilerini kopyalarken, para çekme haznesine yerleştirilen gizli kamerayla da tuşlarla girilen şifre ele geçiriliyor.

YAZILIM YÜKLENMİŞ POS CİHAZIYLA KOPYALAMA

Dolandırıcıların ikinci yöntemi, kopyalama yazılımı yüklenen POS cihazı yöntemi olurken, polisin tespitine göre bu yöntem daha çok çetelere üye motosikletli yemek dağıtıcıları tarafından kullanılıyor. Yemek siparişi veren müşterilerin adresine giden kuryeler, bankamatik kartlarıyla ödeme alırken, manyetik şeriti kullanıyor. Kart manyetik şerit yuvasından geçirildiği anda, kart bilgileri kopyallanıyor. Müşteri şifresini girince bu bilgi de ele geçiriliyor.POS makinesinin banka ile bağlantısı olmadığı için para çekilmiyor. Ancak sahte çekimi gerçek gibi gösteren bir fiş müşteriye veriliyor. Uzmanlara göre, şüpheliler çipli kartlarda bu yöntemi çok daha zor gerçekleştiriyor. Bu sebeple, Müşterilere çipli kart öneriliyor. Ayrıca şüpheli işlemlerde, banka hesaplarının kontrol edilmesi, işlem sonrasında, hesap düşümü yapılmamışsa polisin bilgilendirilmesi isteniyor.

MAYMUNCUKLA KOPYALAMA

Polisin tespitine göre dolandırıcıların son yöntem ise kibrit kutusu büyüklüğünde "maymuncuk" adı verilen bir cihazla yaptıkları kopyalama yöntemi. Daha çok akaryakıt istasyonlarında ve markertlerde yaşandığı öne sürülen yöntemle dolandırıcı, cihazı avuç içinde tutuyor. Ülkemizde satışı yasak olan cihaz, banka kartı geçirildiği anda kopyalama yapıyor. Şifre girerken ise gizlice gözle takip yapılıp ardından kopyalanan kartların bilgileri çıkarılan manyetik kartlara aktarılarak hesaplar boşaltılıyor.