Üç doktorun 'öldü' dediği hasta uyandı

Mahkûmun, otopsi yapılmasından saatler önce bilincini geri kazandığı açıklandı. Hastane kaynakları, yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini belirtti. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Jimenez'in ölümünün üç deneyimli doktor tarafından da onaylanarak otopsi yapılması için morga gönderildiği ifade edildi. Jimenez, daha sonra Oviedo'daki Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü. (BBC Türkçe)