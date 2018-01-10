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Üç doktorun 'öldü' dediği hasta uyandı

İspanya'da, Gonzalo Montoya Jimenez adlı mahkûm, üç farklı doktorun öldüğüne karar vermesinin ardından, kaldırıldığı hastanenin morgunda uyandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
Üç doktorun 'öldü' dediği hasta uyandı

Mahkûmun, otopsi yapılmasından saatler önce bilincini geri kazandığı açıklandı. Hastane kaynakları, yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini belirtti. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Jimenez'in ölümünün üç deneyimli doktor tarafından da onaylanarak otopsi yapılması için morga gönderildiği ifade edildi. Jimenez, daha sonra Oviedo'daki Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü. (BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:50
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