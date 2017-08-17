UBS'ten sterlin için uyarı

Sterlin, dolar karşısında neredeyse yüzde 5 değer kazanmış iken, euro karşısında ise yüzde 6 değer kaybetti.



UBS Wealth Management'a göre, bu trend yönünü değiştirmek üzere olabilir. Ekonomist Dean Turner, "Ekonomik temeller, eninde sonunda kendini ortaya koyar. Sterlinin euro karşısındaki aşağı yönlü hareketi yeni başlamış olmaktan daha çok sona yaklaşmış gibi duruyor" diye konuştu.

BloombergHT