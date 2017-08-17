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UBS'ten sterlin için uyarı

Sterlinin dolar ve euro arasında yılın başından bu yana sıkışmış olması, piyasaların Brexit sürecinden İngiltere'nin nasıl etkilendiğini anlamasını zorlaştırıyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:26
UBS'ten sterlin için uyarı

Sterlin, dolar karşısında neredeyse yüzde 5 değer kazanmış iken, euro karşısında ise yüzde 6 değer kaybetti.

UBS Wealth Management'a göre, bu trend yönünü değiştirmek üzere olabilir. Ekonomist Dean Turner, "Ekonomik temeller, eninde sonunda kendini ortaya koyar. Sterlinin euro karşısındaki aşağı yönlü hareketi yeni başlamış olmaktan daha çok sona yaklaşmış gibi duruyor" diye konuştu.

BloombergHT

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:26
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