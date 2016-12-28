Uber'den ceza açıklaması

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyete giren ve ardından neredeyse tüm dünyada etkin olarak kullanılmaya başlanan yeni nesil taşımacılık platformu Uber'e geçtiğimiz günlerde trafik polislerince korsan taksi cezası kesildiği haberleri yayılmıştı. Ayrıca 81 ilde seferberliğin başladığı ve Uber kullanan yolculara ve yolcu taşıyan şoförlere ceza kesileceği ifade edilmişti.



Fakat Uber tarafından yapılan açıklamada bu iddialar reddedildi. Uber, tüm çalışmalarını yasal yükümlülükler doğrultusunda yaptıklarını, vergilerin eksiksiz ödendiğini ve yasa dışı bir işlem olmadığını açıkladı. İşte Uber tarafından yapılan o açıklama:





"Öncelikle belirtmeliyiz ki Uber bir taşımacılık firması değildir. Yolcularla sürücüleri buluşturan bir global Teknoloji şirketidir ve Türkiye'de tamamen yasal bir zeminde hareket etmektedir.



Uber olarak dünyanın her yerinde şehirlere ekonomik katma değer ve teknolojik inovasyon sağlayabilmek için bakanlık ve belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Türkiye'ye ve Türkiye'deki operasyonlarımıza sonuna kadar bağlıyız.



Türkiye'de iş ortaklarımızın ve araçlarının yasal bir zeminde ulaşım hizmeti sunabilmeleri için gerekli lisansları mevcuttur. Uber teknolojisini kullanıyor olmak yasaldır. Sürücü iş ortaklarımızın ve yolcularımızın her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz.



Emniyetin gönderdiği talimat, belgesiz olarak taşımacılık yapan araçlar için geçerlidir ve bu şartlarda Uber sistemini kullanan araçları kapsamamaktadır. Uber, sürücülerin uygulamayı kullanmaya başlamalarından önce gerekli lisanslara ve sigortalara sahip olup olmadığını kontrol eder. Uber uygulamasını kullanan her araç İstanbul'da yasal ulaşım hizmeti vermek için lisanslıdır.



Nitekim talimatta hiçbir şekilde "Uber" ismi dahi geçmemektedir. Talimatın asıl içeriği bugüne kadar bir ceza yöntemi olan araçların trafikten men işleminin yanlış uygulanmasının düzeltilmesine ilişkin açıklayıcı bir niteliktedir. Emniyetten gönderilen talimatta yolculara yönelik olarak her hangi bir yaptırım ya da para cezası uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğine dair bir madde yer almamaktadır.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın haberde yer alan "Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor, uygulamanın hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor" beyanı doğruları yansıtmamaktadır. Uber gerekli tüm vergilerini ödemektedir. Uber uygulaması sayesinde kullanıcılar ulaşım sağlayıcılara nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabiliyorlar."