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Ubercilere şok! Ceza yağdı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Uber ile irtibatı tespit edilen 668 aracın turizm belgesinin iptal edildiğini belirtti.

29 Aralık 2017 Cuma 15:24
Ubercilere şok! Ceza yağdı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Uber ile irtibatı tespit edilen 668 aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi turizm belgesinin iptal edildiğini belirtti.

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası iş birliği ile emniyet tarafından Uber ile irtibatı tespit edilen 668 aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi turizm belgesinin iptal edildiğini bildirdi.

Turizm belgesi alıp bu belgeyi korsan hizmette kullanan Uber sürücülerinin bu belgelerinin iptal edildiğini aktaran Uğur, "Artık Uber'in yasal olduğunu iddia etmesi komik. Başından itibaren söylediğimiz gibi akıllı telefonla araç çağırma sistemi olan Uber korsandır ve Türkiye'de yaşamasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Taksi müşterilerine "Uber'i tercih etmeyin" çağrısında bulunan Uğur, şunları kaydetti:

"Özellikle yılbaşı gecesi müşterilerimize alkollü araç kullanmamalarını ve yolculuk için de Uber'i tercih etmemelerini öneriyorum. Emniyet yetkililerimiz tarafından Uber denetimleri devam ediyor. Uber kullanan müşteriye 292 lira ceza yazılıyor. Bu sebeple müşterilerimizin taksilerimizi tercih etmesini, meslektaşlarımın da her zamankinden daha hassas bir şekilde hizmet vermesini rica ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı telefon uygulaması iTaksi hizmete girdi ve artık müşterilerimiz kolaylıkla taksilere ulaşabilmekte."

Uber'in yakın zamanda Türkiye'yi terk edeceğine inandığını aktaran Uğur, taksiciliğe ihanet edip Uber'e hizmet veren şoförlerin ilerleyen zamanlarda taksicilik mesleği içerisinde yer alamayacağını aktardı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:24
  1. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur
  2. uber
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