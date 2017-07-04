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Uber, AB'de yasaklanma riski ile karşı karşıya

AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, üye devletlerin, Uber’in yasa dışı bulunan ulaştırma hizmetlerini yasaklayabileceği ve cezalandırılabileceği yönünde görüş verdi

04 Temmuz 2017 Salı 15:21
Uber, AB'de yasaklanma riski ile karşı karşıya

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı Başsavcısı Maciej  Szpunar, üye ülkelerin, Uber’in yasa dışı ulaştırma hizmetlerini ceza hukuku  çerçevesinde yasaklayabileceği ve cezalandırılabileceği yönünde görüş bildirdi.

Fransa'da akıllı telefonlara kurulan elektronik ulaşım uygulaması  "UberPop"un ceza mahkemelerinde dava edilmesinde teknik hatalar olduğu yönündeki  başvurusu, Lüksemburg merkezli AB Adalet Divanına taşındı.

Başsavcı Szpunar, Fransa’nın Uber'e yönelik açtığı ceza davasında, üye  ülkelerin UberPop gibi yasa dışı bir biçimde ulaştırma alanında faaliyet  gösterenlere yönelik yasaklamalarda ve cezalandırmalarda bulunabileceği görüşünü  açıkladı.

UberPop hizmetinin ulaştırma alanına girdiği ve dijital bir platform  olarak veri toplumu hizmeti sayılmaması gerektiğini belirten Başsavcı, Uber'in  engellenmesine yönelik yasal düzenlemelerin AB Komisyonu tarafından  değerlendirilmesinin gereksiz olduğunu kaydetti.

Başsavcının görüşünün, bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük  ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Uber, Fransa’da  UberPop hizmetiyle faaliyet yürütüyor.  Bu sistem,  müşterileri  profesyonel sayılmayan sürücülerin kullandığı araçları ile   buluşturuyor.

Fransa yasaları lisanslı olmayan sürücülerin  taksi hizmetleri  sunmalarına izin vermiyor. Uber ise Fransa’nın uygulamayı yasaklamaya yönelik gerçekleştirdiği  düzenlemelerin AB hukukuna uygun olmadığını iddia ediyor.

AB'DE UBER

Uber, son yıllarda özellikle Avrupa’da çeşitli ülkelerdeki taksi  birlik ve dernekleri tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor.

Uber özellikle Avrupa ülkelerinde taksicilikle ilgili yasal  düzenlemelere uymadığı, vergi kaybına ve haksız rekabete neden olduğu  gerekçesiyle aleyhinde açılan davalarla boğuşuyor.

AB Adalet Divanı, başka bir dava kapsamında Uber uygulamasının dijital  platform mu yoksa ulaştırma şirketi mi olduğunu karar bağlamaya çalışıyor.

Uber, AB Adalet Divanı tarafından dijital hizmet sağlayıcısı yerine  ulaşım hizmeti sunan bir şirket kategorisinde görülürse taksi şoförü lisansı,  işçi hakları, vergilendirme, araç sigortası ve güvenlik başta olmak üzere daha  birçok farklı alanda gerekli izin ve ek giderlerle karşı karşıya kalabilecek. Bu  davanın yıl sonuna kadar karara bağlanması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:21
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