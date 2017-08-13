TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Her yıl yarım milyon ton karpuz çöpe gidiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kavun karpuz üretiminde Çin'in ardından dünya ikincisi olan Türkiye'nin, üretiminin önemli bir bölümünü israf ettiğini vurgulayarak, her yıl 4 milyon ton dolaylarında karpuz, 1,7-1,8 milyon ton civarında kavun üretildiğini ama karpuzda yarım milyon tona yakınının, kavunda 200 bin tondan fazlasının çöpe atıldığını söyledi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ürün denge tablolarına göre, 2015-2016 üretim döneminde Türkiye'de 3 milyon 919 bin ton karpuz, 1 milyon 720 bin tonu kavun üretildiğini aktardı.

Kavun karpuz üretiminde Çin'in ardından dünya ikincisi olan Türkiye'nin, üretiminin önemli bir bölümünü israf ettiğinin altını çizen Bayraktar, "Her yıl 4 milyon ton dolaylarında karpuz, 1,7-1,8 milyon ton civarında kavun üretiyoruz ama karpuzda yarım milyon tona yakınını, kavunda 200 bin tondan fazlasını çöpe atıyoruz. Buna karşın, nüfus artışı nedeniyle kişi başına tüketim miktarında bir azalma oldu. Kişi başına tüketim miktarı, 2002-2003 döneminden bu yana karpuzda 53,3 kilogramdan 43,3 kilograma, kavunda 27,5 kilogramdan 19 kilograma geriledi." ifadesini kullandı.

Adana kavun karpuz üretiminde ilk sırada

İller arasında karpuz üretiminde ilk sırayı 797 bin tonla Adana'nın aldığını, bu ili 458 bin tonla Antalya, 202 bin tonla İzmir'in izlediğini vurgulayan Bayraktar, kavunda da Adana'nın 199 bin ton üretimle ilk sırayı aldığını, bu ili 178 bin tonla Ankara'nın, 148 bin tonla Konya'nın takip ettiği bildirdi.

Bayraktar, kavun karpuz üreticisinin başta pazarlama olmak üzere, maliyetlerin yüksekliği, fiyat istikrarsızlığı gibi çözüm bekleyen sorunlarının olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Arz talep dengesizliğinden canı en fazla yanan kesim, kavun karpuz üreticilerimizdir. İlkbaharda kilogramı 3 liraya yakın bir fiyatla tüketiciye satılan ithal karpuzun ardından haziranda yerli üretim devreye girince fiyatlar hızla geriliyor. Üreticimiz, karpuzunu 15-18 kuruştan satıyor. Bu fiyatla maliyetini karşılaması mümkün değildir. Çiftçimizin mağduriyet yaşamaması için, başta karpuz olmak üzere sebze ve meyvelerde aşırı sıcakların da tarım sigortası kapsamına alınması gerekir."