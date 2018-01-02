TYB’nin ödüllerinin sahipleri belli oldu

ÇINAR DEMİR / ANKARA - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), 2017 yılında ülkemizde yaşanan kültür, sanat ve fikir hayatındaki gelişmeleri değerlendirerek, “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”nı yılın ilk günü açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, şunları dile getirdi: “TYB 39 yıl süresince gerçekleştirdiği faaliyetleri ile ülkemizde birçok sivil toplum kuruluşuna önderlik etmiş, kamu yararına çalışan köklü bir kurumdur. Geride bıraktığımız yılda Ankara, İstanbul, Hatay ve Erzurum kentlerindeki gibi Türkiye genelinde sürdürdüğümüz faaliyetler yanında Kazakistan/Türkistan gibi ülkelerde uluslararası alandaki faaliyetleriyle de verimli bir yılı geride bıraktık. 36 yıldan beri düzenli olarak sürdürdüğümüz ‘Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’nı ödüllendirmek için gerçekleştirdiğimiz faaliyetin 2017 yılına yönelik olanını tamamlamış bulunmaktayız.”



AMAÇ TEFEKKÜRÜ ÖNE ÇIKARMAK



Arıcan, şöyle devam etti: “Önceki senelerde olduğu gibi Türkiye genelinde edebiyat, fikir ve yayın alanı ile ilgili değerlendirmeler geniş katılımlı bir heyet tarafından tarafsız ve kapsayıcı bir şekilde yapılmıştır. Ödüllerin, başlangıcından beri birliğimizin prensiplerine uygun olarak, talip olanlara değil, birliğimizde oluşturulan heyetin takibi ve müzakereleri sonucunda ödüllendirilmesi yerinde görülenlere verilmesi esas kabul edilmiştir. Bu doğrultuda arz edeceğimiz isimler seçilmiştir. Amacımız, edebiyata ve kitaba ilginin her geçen gün biraz daha azaldığı bir dünyada kitabı, sanatı ve tefekkürü öne çıkarmaktır.”



İYİLER ARASINDAN SEÇİM YAPILDI



Ödüllendirmede, tam bir hakkaniyet ve liyakatin esas alındığını aktaran Arıcan, şunları kaydetti: “2017 yılı içerisinde, gündemde olan iyiler arasından bu seçimi yaptık. Burada ismi bulunmayan pek çok şahsiyet de çok değerli çalışmalar ortaya koymuşlardır. Ödül sahiplerine ileriki günlerde açıklayacağımız bir zamanda ve şehirde belgeleri takdim edilecektir.” Ödüle kak kazanan isimlerden bazıları ise şöyle: “Hikâye dalında: Naime Erkovan, Olay Berlin’de Geçiyor kitabıyla (Şule Yayınları). Şiirde: Cevdet Karal, Uzun Sürdü Hazırlığım kitabıyla, (Everest Yayınları). Romanda: Ali Emre, Nureddin Zengi romanıyla, (Temmuz Yayınları). Edebi Tenkitte: İbrahim Demirci, Ahmet Haşim’in Nesirleri kitabıyla, (Ebabil Yayınları). Çocuk Yayınları: Uçan At Yayınları”.