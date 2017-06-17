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Twitter'dan 'Katar' skandalı!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter Katar merkezli Al Jazeera kanalının Arapça hesabını askıya aldı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 18:42
Twitter'dan 'Katar' skandalı!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter Katar merkezli Al Jazeera kanalının Arapça hesabını askıya aldı.
 
Askıya alınmasının nedeniyle alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SONRADAN AÇILDI

Katar merkezli El Cezire Arapça kanalının Twitter hesabı birkaç saat kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı.

Twitter'da milyonlarca takipçisi olan hesap, Türkiye saati ile 10 sularında erişime kapatıldı. Hesaba ulaşmak isteyenler, "Hesap geçici olarak kapatıldı" yazısıyla karşılaştı.

El Cezire'den yapılan açıklamada hesabın birkaç saat sonra yeniden erişime açıldığı ve bu geçici kapanmanın sebebinin "organize bir kampanyanın sonucu" gibi gözüktüğü belirtildi.

Twitter'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Bu gelişmenin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin Katar'la ilişkilerini kestiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti. 

Suudi Prens Velid bin Telal, Twitter'a yaptığı 300 milyon dolar yatırım ile şirketin en büyük ikinci hissedarı konumuna gelmişti.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 18:42
  1. Katar
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. El Cezire
  • Nedim DagNedim Dag7 sa önce
    Cok iyi yapmışlar Ellerine saglıkAcımayın katara.
  • Teknik YazılımTeknik Yazılım11 sa önce
    Suudi prens! İslam'da böyle birşey yok o zaman bunlar kim?
  • FATİHİSTANBULLUFATİHİSTANBULLU14 sa önce
    BuSEFİL.medya müesseseleriherhaldeKatar'a karşı,Abd ve korfezdekitasmalıfinolarıSuud- darbeci Sisi 'yedestek veriyor.
Bugünkü Akit

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