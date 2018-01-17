Twitter’dan itiraf: İstediğimizi okur, istediğimizi yasaklarız!

Twitter’da çalışan ve mühendis olduğunu iddia eden bir kullanıcı internette yayınladığı bir videoda, görevlilerin kullanıcı şifrelerine erişebildiğini, yönetimin düşünceleri ‘zararlı’ görülen bazı kullanıcılara karşı paylaşımlarının sadece kendi tarafından görülmesini sağlayan ‘gölge sansür’ kararı aldığını söyledi. Aynı konuda yine sosyal medyada geçtiğimiz ay yayınlanan bir videoda ise şirketin güvenlik politikaları müdürü Olinda Hassan “pis insanların” sıralamalarını düşüren bir sistemi açıklarken görüntülenmişti. “Evet! Bu üzerinde çalıştığımız bir şey. Pis insanları göstermemeye çalışıyoruz. Bu üzerinde çalıştığımız bir ürün” ifadelerini kullanan Hassan, Twitter’ın aşırı muhafazakarları manuel olarak yasakladığını veya kısıtladığını dile getirmişti.



“SOL GÖRÜŞLÜLERE TOLERANSLI DAVRANIYORUZ”



Öte yandan yayınlanan videoda görünen bir diğer şahıs ise politik olarak sol kesime daha yakın paylaşımlar yapan hesapların incelenmesinde daha toleranslı davrandıklarını sözlerine ekliyor. “Çok sayıda yazılı olmayan kural var” ifadesini kullanan şahıs, hesaplar hakkında yasaklama işlemlerinin Twitter’ın belli bir politikası çerçevesinde gerçekleşmediği; daha ziyade şirketin üst makamlarından iletilen yazılı olmayan kurallar çerçevesinde hareket ettiklerini ifade ediyor. Daha önce Türkiye’de kural dışı hiçbir paylaşımı olmadığı halde milyonu aşkın takipçisi bulunan muhafazakar basın yayın mecralarının hesaplarını kapatan Twitter, defalarca nefret içerikli paylaşım yapan bazı şer odaklarının destekledikleri hesaplara ise sadece uyarı cezaları vermekle yetiniyor.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA