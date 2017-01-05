Twitter'da yüksek kaliteli video dönemi!

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Yeniliklerini ilk olarak mobil platforma vererek bizce çok doğru bir strateji izleyen Twitter, dün yayınlamış olduğu güncelleme ile yüksek kaliteli video opsiyonunu yine ilk defa mobil platforma getirdi.

Bildiğiniz gibi Twitter'ın mobil uygulamasından Tweet'lerde yer alan videoları izlemek istediğinizde; uygulama internet kotanızı fazla tüketmemek için bunları otomatik olarak sıkıştırıp sunuyordu.

Artık Twitter'da "Yüksek kalite videoya izin ver" seçeneğini aktif hale getirdiğinizde; videoları sıkıştırmadan orijinal çözünürlüğünde izleyebileceksiniz. Bu opsiyonu aktif etmek için; Twitter>Ben>Ayarlar>Veri>Yüksek kalite videoya izin ver seçeneğini açmanız gerekiyor.

Bu seçenekler arasında; Mobil veri ve Wi-Fi kullan ve Yalnızca Wi-Fi kullan yer alıyor. Buradan kotanıza uygun opsiyonu seçebilirsiniz.

Twitter ayrıca onaylanmış hesap simgelerini de anasayfaya ekledi. Artık onaylı hesapları görmek için profile girmeniz gerek kalmayacak.