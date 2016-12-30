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Twitter'da düzeltme dönemi

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, uzun zamandır beklenen özelliğin Twitter'a geleceğini duyurdu. Dorsey, bir çeşit düzeltme özelliğinin kesinlikle ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Twitter'da düzeltme dönemi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 12:48
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Yıllardır Facebook ile aralarındaki rekabetle gündeme gelen dünya mikro blog devi Twitter, tabularını yavaş yavaş yıkıyor. Bildiğimiz üzere Twitter'ın en çok eleştirildiği konuların başında 140 karakter sınırı ve düzeltilememe sorunu geliyordu.

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey 140 karakter sınırını 'insanların anlatmak istedikleri şeyi kısa ve öz bir şekilde ifade edebilme yeteneğini geliştirmek' olarak tanımlıyordu. Bu sınır, geçtiğimiz aylarda bazı ufak dokunuşlarla düzeltildi. Resim eklemek ve bir kişiden bahsetmek, karakter sınırına dahil edilmekten çıkarıldı.

Fakat düzeltememe sorunu hala devam ediyor. Zira bazen ufacık bir harf hatasından dolayı bir tweeti silip yeniden atmak gerekiyor. Anlaşılan o ki, Dorsey de bu sıkıntının farkında. Twitter'ın CEO'su kendisine sorulan 'onaylı hesaplara ne zaman düzeltme özelliği gelecek' sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Jack Dorsey “Bir çeşit düzeltmenin kesinlikle ihtiyaç olduğu doğru. Fakat herkes için, sadece onaylı hesaplar için değil.” İfadesini kullandı. Bu da zor bir süreçten geçen Twitter'ın önümüzdeki yıl itibarıyla düzeltme eklentisi getireceği yorumlarına neden oldu.

Twitter geçtiğimiz gün Periscope altyapısına 360 derece canlı yayın özelliğini getirdiğini duyurmuştu.





(Yeni Şafak)
 
EtiketlerFacebookTwitter9 Aralık
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