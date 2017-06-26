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Twitter'da büyük tuzak

Sosyal medya uzmanları, "Hesabınız kilitlendi lütfen buradan açın" şeklindeki ifadelerin yer aldığı virüslü mesajlar konusunda uyardı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 16:16
Twitter'da büyük tuzak

Uzmanlar, çoğunlukla kişilerin yakınları tarafından atıldığı düşünülen, genellikle duygulara hitap eden virüslü mesajlarda yer alan linklere bir anlık dikkatsizlikle tıklanıp istenen bilgiler girildiğinde kısa süre içinde şifre, mail adresi ve kullanıcı adlarının ele geçirilerek, korsanlar tarafından hemen değiştirilebileceğine dikkati çekti.

Vatandaşların çalınan hesaplarını geri alabilmek için Twitter yönetimine İngilizce olarak durumu anlatmaları gerektiği kaydedildi.

Dijital Marka Stratejisti Kalust Şalcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarının herhangi bir güvenlik açığının bulunmasının ihtimal dışı olduğunu, bu nedenle de hesapların çalınmasının kullanıcı hatasından kaynaklandığını söyledi.

Sosyal medya hesabını korumanın en etkin yolunun "mobil doğrulama" olduğuna dikkati çeken Şalcıoğlu, "Art niyetli kişilerin eline şifre geçse bile hesaba giriş için sistemde kayıtlı cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodu hiçbir şekilde hackerların eline geçemeyecek. Bu nedenle hesaplarda bu seçeneğin mutlaka aktif hale getirilmesi gerekiyor." dedi.

O linke tıklamayın

Şalcıoğlu, bu dönemde sıkça karşılaşılan, "Ramazanın mübarek olsun, senin için çektiğim videoyu izlemek için bu linke tıkla" şeklindeki mesajı tıkladıktan sonra açılan linkte “Videoyu görüntülemek için hesabına giriş yap" başlığı altında sahte linkten kullanıcı adı ve şifrelerin istendiğini, kullanıcının bilinçsiz bir şekilde bu bilgileri girdiği anda karşı tarafın otomatik olarak şifreyi değiştirdiğini ifade etti.

Kullanıcı virüslere davet çıkarıyor

Şalcıoğlu, bu dönemde sıkça karşılaşılan, "Ramazanın mübarek olsun, senin için çektiğim videoyu izlemek için bu linke tıkla" şeklindeki mesajı tıkladıktan sonra açılan linkte “Videoyu görüntülemek için hesabına giriş yap" başlığı altında sahte linkten kullanıcı adı ve şifrelerin istendiğini, kullanıcının bilinçsiz bir şekilde bu bilgileri girdiği anda karşı tarafın otomatik olarak şifreyi değiştirdiğini ifade etti.
 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 16:16
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