Twitter'a “Twceet Düzenleme” özelliği gelecek mi?

Twitter CEO'su kişisel hesabı üzerinden kullanıcılara 2017'de Twitter'da görmek istedikleri özellikleri sordu ve en fazla verilen cevap “Tweet Düzenleme” özelliği oldu

Twitter'a “Twceet Düzenleme” özelliği gelecek mi?
Eklenme: 01 Ocak 2017, 17:05
Bu haber 1.215 kez okundu

Twitter CEO'su Jack Dorsey, kişisel hesabı üzerinden kullanıcılara 2017'de Twitter'da görmek istedikleri özellikleri sordu ve en fazla verilen cevap “Tweet Düzenleme” özelliği oldu.

Tweet Düzenleme

Habertürk'te yer alan habere göre gelen cevaplar üzerine Dorsey, en büyük gündem konularından birinin tweet düzenleme özelliği olduğunu, böyle bir güncelleme olursa diğer sosyal mecralarda olduğu gibi yapılan paylaşımların kolay bir şekilde düzenlenemeyeceğini belirtti. Ayrıca bu özelliğin yayınlanması halinde ilk olarak onaylanmış hesaplar üzerinde uygulanacağını, sonrasında ise tüm kullanıcılara açılabileceğini, paylaşımına cevap veren kullanıcılar ile paylaştı.

Tweet Düzenleme

2017'de düzenleme butonu gelebileceğinin ipuçlarını veren Dorsey'in paylaşımlarından sonra bazı kullanıcılar yapılması istenen güncellemenin; atılan bir tweet retweet yapıldığında, tweet düzenlendikten sonra istenmeyen bir tweet'in hesap üzerinden paylaşılmış olunabileceği ve Twitter'ın diğer sosyal mecralar ile olan entegrasyonda sorunlar yaşanabileceği düşünülüyor.

 

 
EtiketlerbilimteknolojiTeknoloji haberleriEn son teknolojison teknoloji2016 teknoloji2016 teknoloji haberlerimicrosoftgoogleappleyandexyahoobingsamsungwhatsappfacebookinstagramtwitterpokemoniphonesonylinuxsosyal medyamobil uygulamalartabletinternetmobil oyunTweet Düzenleme
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Timurtaş Hoca'nın gece kulübü saldırısına 18 yıl önceki yorumu
  • Üst akıl kaos planı için düğmeye bastı: İç savaş planı…
  • DAEŞ El Bab’a militan yığdı… Büyük savaşa hazırlanıyor!
  • Ruhani’den ‘Ortaköy’ açıklaması
  • Terör saldırısında ABD'nin parmağı var mı? Amerika neden bu kadar telaşlandı..
  • Sesi duyup kapıyı açtılar… Suçüstü yakaladılar!
  • İngiliz medyasından küstah paylaşım! Batının terör seviciliği bitmiyor
  • FETÖ-PKK-DAEŞ işbirliği belgelendi: Canlı bombaya FETÖ…
  • Chicago'nun cinayet bilançosu: 762 kişi öldü
  • PKK'lı kansız teröristten alçak paylaşım!
  • DAEŞ’ten Türkiye’ye alçak tehdit!
  • Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti
  • Terörist olduğu iddia edilen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
  • Türkmenistan'dan İran'a büyük şok!
  • Bakanlık 'provokasyon' görüntüleri üzerine harekete geçti
  • İşte polisin elindeki tek fotoğraf!
  • PKK'dan şüphe uyandıran çıkış: Biz yapmadık
  • Polis Reina teröristini o ilçede ev ev arıyor!
  • Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı
  • Teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı
  • O ülkede yılbaşı gecesi katliam!
  • 'Reina saldırısı CIA'in Erdoğan'a cevabıdır'
  • İstanbul'daki cami saldırısını yapan 15 yaşındaki genç yakalandı!
  • Medvedev'den telefon: Tesadüf değil!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ