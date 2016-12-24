Twitter ve Youtube neden açılmıyor? (İnternet neden yavaşladı?)

Girilmek istenen sitelere BTK tarafından erişim engeli kararının olup olmadığını sorgulamak isteyen kullanıcılar BTK'nın sorgulama sayfasına yöneldi.
BTK'nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre Twitter'a erişim engeli bulunmuyor.
Erişim engeli sorgulama adresi: "eekg.btk.gov.tr"
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE YAVAŞLAMIŞTI
19 Aralık’ta Rusya’nın Ankara Büyükelçisi olan Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından internete meydana gelen yavaşlama “sosyal medya sitelerine erişim yasaklandı mı” sorularına neden oldu.
Ankara’da yaşanan olayda Rus Büyükelçi Andrey Karlov uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medyalara erişim kısıtlandı. Sosyal medya sitelerine erişim tamamen engellenmezken enformasyon kirliliğini önlemek amacıyla bu sitelere erişimin yavaşlatıldığı öne sürüldü.