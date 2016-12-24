Cloudflare

Twitter ve Youtube neden açılmıyor? (İnternet neden yavaşladı?)

Dün akşam saatlerinden itibaren Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya araçlarına erişim sıkıntısı yaşayan kullanıcılar 'internet neden yavaşladı' sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerine doğru erişimin zaman zaman yavaşlanması akıllarda soru işareti bıraktı. BTK'dan ise konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter ve Youtube neden açılmıyor? (İnternet neden yavaşladı?)
Eklenme: 24 Aralık 2016, 13:52
Bu haber 631 kez okundu

Girilmek istenen sitelere BTK tarafından erişim engeli kararının olup olmadığını sorgulamak isteyen kullanıcılar BTK'nın sorgulama sayfasına yöneldi.

BTK'nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre Twitter'a erişim engeli bulunmuyor. 

Erişim engeli sorgulama adresi: "eekg.btk.gov.tr"

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE YAVAŞLAMIŞTI

19 Aralık’ta Rusya’nın Ankara Büyükelçisi olan Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından internete meydana gelen yavaşlama “sosyal medya sitelerine erişim yasaklandı mı” sorularına neden oldu. 

Ankara’da yaşanan olayda Rus Büyükelçi Andrey Karlov uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medyalara erişim kısıtlandı. Sosyal medya sitelerine erişim tamamen engellenmezken enformasyon kirliliğini önlemek amacıyla bu sitelere erişimin yavaşlatıldığı öne sürüldü.
 

 
EtiketleryoutubetwitterfacebookerişimBTKinternet neden yavaşyoutube neden açılmıyortwitter neden açılmıyorFacebook ve twitter neden açılmıyor?google neden yavaşinternete ne olduinternet problemi23 aralık internet problemi24 aralık 201624 aralık 2016 internet
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Twitter ve Youtube neden açılmıyor? (İnternet neden yavaşladı?)Twitter ve Youtube neden açılmıyor? (İnternet neden yavaşladı?)

Dün akşam saatlerinden itibaren Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal…

10 bin lira maaşla hacker aranıyor!10 bin lira maaşla hacker aranıyor!

Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu kurulması için…

Sigorta Bilgi Merkezi'nde FETÖ ihanetiSigorta Bilgi Merkezi'nde FETÖ ihaneti

Sigorta Bilgi Merkezi’nin sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil üst düzey…

Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısıTürkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı

Bilgisayarı çökertip veri çalmayı içeren "siber saldırılar", tüm dünyada tehlikeli…

Nokia ve Apple arasında savaş başladıNokia ve Apple arasında savaş başladı

Bir tarafta uzun yıllar sonra akıllı telefon pazarına giriş yapan…

Türk bilim adamları yumurta kabuğundan kağıt ürettiTürk bilim adamları yumurta kabuğundan kağıt üretti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeleri yumurtanın kabuğundan pürüzsüz yüzeye…

Terörist hesapları ihbar etme uygulaması!Terörist hesapları ihbar etme uygulaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan hesapların…

Google hacklendi!Google hacklendi!

19 Aralık tarihinde ses getiren bir siber saldırı olayı gerçekleşti.…

NASA, Pandora'nın fotoğraflarını yayınladıNASA, Pandora'nın fotoğraflarını yayınladı

NASA, Cassini keşif aracının çektiği Satürn'ün en dış halkasında yer…