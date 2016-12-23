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Twitter neden açılmıyor?

Twitter’a 23 Aralık itibariyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar zaman zaman yavaşlıktan dert yandılar. Bizler de sizler için Twitter’ın neden yavaş olduğunu araştırdık. İşte Twitter giriş işlemleri…

Twitter neden açılmıyor?
Eklenme: 23 Aralık 2016, 09:24
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Twitter bugün neden çok yavaş. Binlerce kullanıcı bu sorunun yanıtını merak ediyor. 23 Aralık cuma günü itibariyle Twitter'a girmek için ne yapılmalı?  Özellikle Twitter'a giriş yapanlar açılmadığını fark etti. 3G, 4,5G'de internet sorunu yaşanırken, WhatsApp ve Facebook'da da sorunlar yaşanıyor. Peki bugün Twitter neden açılmıyor?

Türkiye'de en çok ziyaret edilen sosyal ağ olan Twitter'ın bugün neden açılmadığı henüz belli olmadı. Gelişmeler oldukça Haberimizden öğrenebilirsiniz.

TWİTTER'A SON DAKİKA BİLDİRİMİ GELİYOR

Dünyadan en son haberleri alabilmek için sosyal ağları kullanmak en iyi çözüm oluyor. Ancak sosyal medyada olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki, önemli haberler gözden kaçırılabiliyor. Twitter en önemli haberleri kullanıcılara bildirim yoluyla ulaştırmayı amaçlıyor.

Twitter, sistem tam anlamıyla hazır olduğunda tüm kullanıcılara bildirim göndermeyi hedefliyor. Gönderilen bildirimlerin kullanıcıların ilgi alanlarına ve bulundukları konuma göre değişiklik göstereceği ifade ediliyor.

Twitter’ın yeni özelliğinin tüm dünya için ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak testlerin kapsamının genişlemeye başladığını göz önünde bulundurursak fazla beklememize gerek kalmayacak gibi görünüyor.

 
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