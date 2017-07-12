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Twitter kullanıcılarından Donald Trump'a tarihi dava!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Twitter'da engellenen bir grup Twitter kullanıcısı, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Başkan Trump'a dava açtı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:22
Twitter kullanıcılarından Donald Trump'a tarihi dava!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından engellenen bir grup vatandaş ve Columbia Üniversitesi yetkilileri, kamusal alanda ifade özgürlüğünü sağlayan Birinci Anayasa Değişikliklerine aykırı olduğu gerekçesiyle Trump ve yardımcılarına dava açtı.

7 kişiden oluşan grup ve Columbia Üniversitesi'nde bulunan Birinci Anayasa Değişikliği Enstitüsü ortaklaşa olarak açtığı davada Donald Trump'ın yanı sıra basın sözcüsü Sean Spicer ve Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino da anayasaya aykırı davranmakla suçlanıyor. 

Davanın gerekçesi ise Twitter'ın Birinci Anayasa Değişikliği kapsamında kamusal bir alan olduğu ve bu yüzden Başkan Trump'ın @realDonaldTrump hesabını resmi duyurular için kullandığı ve dolayısıyla attığı Twitter mesajlarının herkes tarafından görülebilmesi gerekliliği. 

Davacıların mahkemeden talebi ise Donald Trump'ın kullanıcıların engelini kaldırması. Dava dilekçesinden bir bölüm ise şöyle:

Twitter sıradan vatandaşların kamu görevlilileriyle doğrudan konuşmasına ve diğer insanlarla kamusal meseleleri dinleyip tartışmasına olanak sağlıyor; kaldırımlarda, parkta, şehir meclislerinde ya da belediye binasında toplanıp yaptıkları gibi.

TWİTTER KAMUSAL ALAN İDDİASI

Davacıların görüşüne göre eğer bir yer kamusal alan olarak niteleniyorsa, park ya da şehir meclisinde olduğu gibi, insanların sadece görüşlerinden dolayı katılımının engellenmesi kabul edilemez. Söz konusu dava benzer şekilde bu esasların Twitter'a da uygulanması gerektiğini iddia ediyor. Müştekiler tweet eleştirilerinden sonra Trump tarafından engellendiğini öne sürüyor. 

Beyaz Saray konuyla ilgili resmi yorumda bulunmazken, Twitter da davayla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

Öte yandan, geçtiğimiz ay Yüksek Mahkeme Yargıcı Anthony Kennedy, "sanal gerçekliğin" özellikle de sosyal medyanın fikir paylaşımı anlamında en önemli platform olduğunu belirtmiş ve Twitter için 'seçilmişlere dilekçe verilen yer' olarak nitelemişti.

Trump ve yardımcıları hakkındaki suç duyurusu New York Güney Bölgesi Savcılığı'na yapıldı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:22
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