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Metropoll anketi sonuçları: CHP'li seçmen İYİ Parti'ye yöneldi

Metropoll Araştırma'nın partonu Özer Sencar, İYİ Parti'ye yönelen oyların yüzde 33'ünün CHP'den geldiğini söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 17:40
Metropoll anketi sonuçları: CHP'li seçmen İYİ Parti'ye yöneldi

Metropoll Araştırma'nın Ekim ve Kasım ayı sonuçları, İYİ Parti'ye yönelen oyların büyük çoğunluğunun CHP'den geldiğini gösterdi.

YÜZDE 33 CHP'DEN GELİYOR

Metropoll'ün patronu Özer Sencar'ın paylaştığı sonuçlara göre, İYİ Parti'ye yönelen oyların:

Yüzde 33'ü CHP'den,

Yüzde 26'sı MHP'den,

Yüzde 18'i AK Parti'den ve

Yüzde 23'ü kararsızlardan geliyor.

"İYİ PARTİ CHP'NİN RAKİBİ"

Twitter hesabından İYİ Parti'ye oy verenlerin eğilimlerini açıklayan Sencar, şunları yazdı: "Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 44'ü kendisini milliyetçi, yüzde 26'sı Atatürkçü-laik, yüzde 16'sı muhafazakar-dindar ve yüzde 9'u solcu-Sosyal Demokrat olarak tanımlıyor. Bu sonuçlar İYİ Parti'nin daha çok CHP'nin rakibi olduğunu gösteriyor."

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 17:40
  1. Özer Sencar
  2. Metropoll Araştırma
  3. CHP
  4. İyi parti
  • Bedrettin Bedrettin 16 sa önce
    Arkadaslar bakın bu anket sımdı oldu
  • Bedrettin Bedrettin 16 sa önce
    Ac tavuk kendini buğday ambarında sanarmıs
  • Murathan Murathan 20 sa önce
    Benim tahminim söyle ak parti %40 chp 23 iyi parti 19. mhp 6,5 hdp 9_veya 10 cevrede izlenim bu iyi partiye oy vereceklerin buyuk kismi mhpli chp ve ak partiden hemen hemen ayni miktarda gider.yarin secim olsa buna yakin cikar
  • hadihadi21 sa önce
    Kişi arkadaşının dini üzeredir ! küfür tek millettir !Şübhe yokki herkes sevdiği ile beraber olacak !Biz yedi cebhede gavura dünyayı dar etmişiz.İster erkek ister kadın ister birlikte ister tek tek gelinAMA NASIL KABAK !?
  • Baran yüce Baran yüce 22 sa önce
    Denemekte fayda var ak pariteye verdigim desteği bir secimlik çekiyorum baktim akşener de fayda etmedi yine ak partideyim %18 icin de ben de varim galiba
  • KubulayKubulay23 sa önce
    Bunlara,ıy verenlervatan millet düşmanı kanı bozuklar AKŞENER VE KK fetonun tasmalı köpekleri görcegiz yüzde 10 gecemez kötü.parti bunlar hain!
  • ŞafakŞafak23 sa önce
    Hani o düşürmeyen kelime millilik varsa.açıkcası bu partilerin hiç biri milli değil. Bazıları dini kullanıyor bazıları milliyetçiliği bazıları Atatürk’ü bazıları terörü. Bu ülkede yaşayan insanlar biraz akıllı olsa çok güzel bir ülke oluruz .bu ülkede ki insanların çoğu dini vecibelerini bir şekilde yerine getiriyor Ve çoğu Atatürk’e saygı duyuyor Ve çoğu gerçekten bu ülkede ki insanları Ve ülkeyi seviyor. Peki derdimiz ne de anlaşamıyoruz.çogumuzun amaçlı bence aynı.birqz saygı biraz okumak herşeyi çözerde yapamıyoruz.
  • emkkemkk23 sa önce
    birbirlerini yesinler ipsiz partiyle chpkk :))
  • Kiliçdaroglunun beyiniKiliçdaroglunun beyini1 gün önce
    Akp %48 Mhp %22 chp %24 iyi %3 sp%1 hdp%1 ve degerleri %1
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 gün önce
    Anketi yapana bakarım adam mı diye, Partiye bakarım hain mi diye? Evet ikiside al birini vur ötekine! !!!Bu işler şişirmeyle olmaz bu millet yutmaz!!!
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