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Twitter bildirimlerde yeniliğe gitti

Sosyal ağ platformu, kullanıcılarının daha az rahatsız hissetmesini sağlayacağı yeni özelliğini tanıttı

11 Temmuz 2017 Salı 11:36
Twitter bildirimlerde yeniliğe gitti

Twitter'da takip edilen kişiler 'sessize alınarak', attıkları tweet'lerin, yanıtların görülmesi önleniyordu. Böylece birilerini engellemek zorunda olmadan da, yazdıklarını görmekten kaçınılabiliyordu.

Sosyal ağ bu kapsamı genişletti. Artık ekli olmayan ya da takipleşilmeyen hesaplardan bildirim gelmesi engellenebilecek. Bu sayede takip etmediğiniz ve sizi takip etmeyen hesapların bildirimleri karşınıza çıkmayacak.

İSTEMEDİĞİNİZ SÖZCÜKLERİ DE ENGELLEYECEK

Ayrıca Gelişmiş Filtre Ayarları altından, otomatik olduğunu düşündüğünüz içeriklere ait olan ya da belirli kelime ve kelime gruplarından oluşan bildirimleri de engelleyebileceksiniz.

Twitter, martta belirli hesap tiplerinden gelen bildirimleri yeni filtrelerle engelleme özelliği üzerinde çalıştığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 11:36
  1. twitter
  2. Sosyal Ağ
  3. Gelişmiş Filtre Ayarları
  4. TEKNOLOJİ Haberleri
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