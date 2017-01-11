Twitter Başkan yardımcısı Türkiye’ye geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı olan Dr. Ömer Fatih Sayan ile Twitter'ın Başkan Yardımcısı Colin Crowell bir araya geldi. Görüşme ile ilgili bilgilendirme BTK'nın resmi Twitter hesabı olan BTKBasin üzerinden paylaşıldı.

Son dönemlerde artan sosyal medya denetimi konusunda başta Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi internet siteleri dikkatle incelenmekte ve bazı konularda görüş alışverişinde bulunulmaktaydı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu ziyaret eden Crowell ile BTK arasında hangi konuların konuşulduğu ve ziyaretin ana sebebi konusunda henüz bir açıklama yapılmasa da toplantının yaklaşık 1.5 saat sürdüğünü söyleyebiliriz. Bunun yanında toplantıda ilerleyen zamanlarda ortak çalışma konusunda neler yapılabileceği konusu üzerinde durulduğu tahmin ediliyor. Hatta Twitter'ın bir merkezinin de Türkiye olacağı konusunda söylentiler mevcut.



BTK tarafından görüşme sonrasında detayların verileceğini umuyoruz.









(Yeni Şafak)