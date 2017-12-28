Twitter Ahed Tamimi'ni istemiyor

Filistinli aktivist Ahed Tamimi’nin twitter hesabı Çarşamba günü herhangi bir açıklama olmaksızın kapandı. @AhedALTamimi hesabını açanlar “üzgünüz, böyle bir sayfa bulunmamaktadır” uyarısıyla karşılaşıyor.

İşgal kuvvetleri Tamimi’yi ve ailesini evinde tartakladıktan sonra evde bulunan bilgisayar, telefon ve kameralara el koymuştu. Tamimi’nin hesabına cihazlarından ulaşılmış olabileceği ya da hesabın twitter tarafından kapatılmış olması muhtemel.

Tamimi geçtiğimiz hafta İsrailli askerlere tekme ve tokat atmak suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.