TV+ ve fizy artık D&R mağazalarında

Türkiye’nin önde gelen iki şirketi Turkcell ve D&R güçlerini birleştirdi. Yapılan iş birliği ile D&R müşterileri Turkcell’in müzik platformu fizy’ye ve televizyon platformu TV+’a artık tüm Türkiye’deki 151 D&R mağazasından ulaşabilecek. Böylece Türkiye genelinde D&R ziyaretçilerine ulaşılarak fizy ve TV+ deneyimi yaşatılacak. Tüm operatör müşterilerinin kullanabildiği TV+ ve fizy, D&R’a özel ayrıcalıklarla sunulacak. İlk defa Turkcell dışında bir kanal ayrıcalığıyla satışı yapılmaya başlanan TV+ ve fizy, D&R’lardan kolayca alınıp kullanılabilcek.

Turkcell’liler fizy dinlerken internet paketinden harcamıyor

D&R mağazalarının müzik köşesinde yerini alan fizy’de milyonlarca şarkı ve klip, fizy’ye özel video içerikleri, yüzlerce liste ve Türkiye’nin sevilen radyo kanalları yer alıyor. fizy’nin çevrim dışı çalışma özelliği sayesinde internet olmadığında da müzik keyfine devam edilebiliyor. Üstelik Turkcell müşterileri fizy dinlerken internet paketlerinden harcamıyor. Müzikseverler D&R mağazaları içerisinde oluşturulan özel alanlarda fizy’yi deneyimleyebilecek, isterse satın alabilecek.

Turkcell’liler doya doya TV+ izlesin diye 10GB internet paketi

Sektöründe lider mağaza D&R’ların televizyon bölümündeki TV+ ise Turkcell’in güçlü 4.5G altyapısı üzerinden mobil televizyon izlemek isteyenleri bekliyor. TV+ ile 130’dan fazla popüler yerli ve yabancı kanal, Premier Lig ve NBA gibi dünyanın en değerli ligleri, ödüllü filmleri, heyecanla takip edilen dizileri, en iyi belgesel ve çocuk içeriklerini izlemek mümkün oluyor. TV+’ın kayıt özelliği sayesinde istenilen programlar kaydedilip sonradan izlenebilirken geri alma özelliği ile mevcut yayın akışı 24 saate kadar geriye alınabiliyor. D&R’dan TV+ alan Turkcell’lilere özel TV+ izlerken kullanabilecekleri 10GB’a varan internet paketi de yer alıyor.

Tek yapılması gereken D&R mağaza kasasından talebi iletmek

D&R’dan fizy ve TV+ alabilmek için tek yapılması gereken bu talebi mağaza kasalarından iletmek. Bu talebe istinaden arka planda telefon numarası üzerinden işlemler yapılarak fizy’de 9,99TL’ye video müzik abonesi olunabilirken TV+’ta giriş paketi ve full paket seçeneklerinden birine geçilebiliyor.

Yüzlerce canlı TV kanalı, en yeni filmler, diziler, haber, çocuk programlarından oluşan TV+ giriş paketini tercih edenler 9,90 TL öderken bu içeriklere ek olarak Premier Lig, NBA, belgesel ve çocuk kanallarının da yer aldığı TV+ full paket kullanıcıları ise 14,90 TL ödüyor. Satın alma işleminin D&R mağazasında tamamlanmasıyla birlikte AppleStore veya Google Play’den indirilen fizy ya da TV+ uygulamaları kullanılmaya başlanabiliyor.