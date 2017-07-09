TV programcısı da FETÖ imamı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yenilmez hakkında FETÖ davası açıldı. Savcı Evliya Çalışkan tarafından hazırlanan iddianamede, Ali D. isimli itirafçı bir polis memuru kendisinin kaldığı Gülen evinin sorumlu abisinin Yenilmez olduğu itirafı yer aldı.

İddianamede, Yenilmez'in FETÖ'nün komiser yardımcılığı kursuna giden örgüt mensuplarının kalması için tahsis edilen örgüt evinde imamlık yaptığı, himmet adı altında para topladığı belirtildi. İddianamede Yenilmez'in silahlı terör örgütüne üye olduğu ve FETÖ yöneticisi oldu belirtildi.