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'Tüzük değişikliğini 100 bin imza ile sunacağım'

CHP Yalova Milletvekili İnce, bir hafta sonra CHP Genel Merkezi'ne parti içi tüzük değişikliği teklifi sunacağını belirterek, "Tüzük değişikliği teklifini 100 bin CHP'linin imzasıyla sunacağım" dedi.

09 Şubat 2018 Cuma 17:39
'Tüzük değişikliğini 100 bin imza ile sunacağım'

CHPYalova Milletvekili İnce, cuma namazını Adapazarı merkezdeki Orhan Camii'nde kıldı. İnce, namaz sonrasında, cami bahçesinde ilçe sakinleriyle çay içerek, sohbet etti. CHP'li İnce, sohbet ettiği bir Adapazarılının paltosunu beğendiği için üzerine giyerek, denedi. İnce, daha sonra CHP Sakarya İl Başkanlığı'nın önündeki parkta partililere seslendi. Bankın üzerine çıkarak, konuşan CHP'li İnce, 3 maddelik parti içi tüzük değişikliği teklifini parti genel merkezine sunacağını belirtip, şunları söyledi:

"Sakarya'dan açıklamış olayım bunu, parti yönetiminden bekliyorum; çünkü CHP'yi umut yapmak, umutları yeniden yeşertmek 80 milyona fayda sağlayacaktır. 1 hafta 10 gün bekliyorum. CHP'de tüzük değişikliği önerimi 100 bin CHP'linin imzasıyla yapacağım. 1 milyon 300 bin üyemiz var. 100 bin CHP'liden önümüzdeki günlerde başlayacağım toplamaya. 3 önerim var. Birincisi, cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 300 bin üye seçsin; sandığı koyalım, onlar seçsin. İkincisi, imza rezaletini bitireceğiz. Bana yapılan imza rezaletini bitireceğiz. Üçüncü öneri de 2 seçimde partiyi 1'inci parti yapamayan başkan istifa edecek. Bunları CHP'nin tüzüğüne yerleştirdiğimizde 80 milyonun gönlüne gireceğiz. Enerjimden, duygularımdan hiçbir şey kaybetmedim, bunu başaracağız."

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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