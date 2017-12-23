Tuzluca’da sis, hayatı olumsuz etkiledi

İlçede akşam saatlerinden itibaren devam eden sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 ile 20 metreye kadar düştü. Özellikle sürücülerin trafikte rahat ilerlemesine engel olan sis nedeniyle polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Sisten hem yayalar hem de araç sürücüleri olumsuz etkilendi. Görüş mesafesinin çok düşük olduğu bölgelerde binalar ve ağaçlar da gözden kayboldu.