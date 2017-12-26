Tuzla'ya kimyasal madde dökenler yakalandı!

Tuzla'da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Yayılan kokudan etkilenerek hastanelere başvuran 60 kişinin tedavileri tamamlandı.

O TANKERLER YAKALANDI

Polisin çalışmaları sonrasında kokuya neden olan kimyasalı döken 4 tanker yakalandı.

İSKİ İNCELEDİ

İSKİ'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduğu bildirildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kokuyla ilgili “kasten yaralama” ve “çevrenin kasten kirletilmesi” suçlarından soruşturma başlattı. Kokunun mahallelere 2 kilometre uzaklıkta bulunan kanalizasyona bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi.

İBB KOKUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI

İBB'den yapılan son açıklamada, "Tuzla'daki kokuya, metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasal yol açtı" denildi.

İBB'den daha önce yapılan açıklamada, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri AFAD, İl Çevre Müdürlüğü, İSKİ bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Kokunun kaynağının tespiti için, İSKİ, itfaiye, AFAD, İBB, İl Çevre Müdürlüğü, İSTAÇ ve Sağlık Müdürlüğü AKOM'da kriz masası oluşturdu. Gece itfaiye, İGDAŞ ve AFAD ekipleri hava ölçümleri yaptı. Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit tahmin ediliyor. Kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor" denilmişti.

İBB Twitter adresinden ilk yapılan açıklamada ise, "Akşam saatlerinde Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İBB ekipleri süratle bölgeye sevkedilmiş olup; sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir.İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.