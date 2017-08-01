Tuzlaspor, kaleci Emrah Tuncel’i renklerine bağladı

2004 yılında Malatyaspor ile profesyonel olan Emrah Tuncel, 2011-2015 yılları arasında Akhisar Belediyespor’un kalesini korudu. Boluspor, Adana Demirspor, Tarsus İdman Yurdu, Şanlıurfa, Ankaragücü ve son olarak Manisaspor’da forma giyen tecrübeli kaleci, Tuzlaspor Teknik Direktörü Osman Gökhan’ın da eski öğrencisi. Tuzlaspor’a 2 yıllık imzanın ardından konuşan Emrah Tuncel, "Öncelikle Başkanımız Murat Erdoğan’a, Sportif Direktörümüz Ümit Davala’ya, Hocamız Osman Gökhan’a ve yönetimimize bana inanarak bu camiaya layık gördükleri için teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte burada güzel başarılara imza atarız. Hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.