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Tuzla'dan sonra Halkalı'da belirlenemeyen bir 'gaz' kokusu daha!

Tuzla'daki gaz kokusu olayının ardından bir olay da Halkalı'da meydana geldi.

02 Ocak 2018 Salı 07:47
Tuzla'dan sonra Halkalı'da belirlenemeyen bir 'gaz' kokusu daha!

YENİAKİT.COM.TR - Vatandaşı paniğe iten Tuzla'daki gaz kokusu olayının ardından bir olay da Halkalı'da meydana geldi. Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi civarında paniğe neden olan 'belirlenemeyen gaz' için Doğalgaz Acil'e ihbar geldi. Gaz kokusundan rahatsız olan vatandaşlar İgdaş ve AKOM'u arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye giden İgdaş ekipleri gaz ölçümü yaptı. Yapılan ölçümde gazın nedeni belirlenemedi. AKOM ekiplerinin ise bölgeye hareket ettikleri öğrenildi. 

Astım hastalığı bulunan vatandaşları rahatsız eden ve belirlenemeyen gaz kokusunun nedeninin Tuzla'daki gibi 'kimyasal atık' olabileceği yönünde şüpheler değerlendiriliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 07:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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