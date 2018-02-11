Tuzla'daki özel okullar sosyal sorumluluk projeleri için buluştu

Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya İlçe Milli Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Bora, Tuzla Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Pınar Bulut, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Arzu Öğüt Şimşek ile Tuzla’daki özel okulların yöneticileri katıldı. Tuzla Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Pınar Bulut, “Gençlerimizin bilinçli, yaşadığı hayatın farkında olan, gelecek adına planları ve programı olan, sosyal sorumluluklar ile kendini geliştiren bireyler olmasını önemsiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizi sosyal sorumluluk projelerine katarak mümkün olduğunca toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlıyoruz. Sahip olduğumuz imkanlarımızı ve ortak aklımızı toplumsal faydaya dönüştüreceğiz” dedi.

Tuzla İlçe Milli Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Bora da Tuzla Belediyesi ve özel okullarla sosyal sorumluluk projelerini desteklediklerini söyledi.

Özel okulların yöneticileri de kurumlarında hazırladıkları sosyal sorumluluk projeleri, işbirliğiyle ilgili fikirlerini, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninde yapılacak projeler hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Toplantıda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı ile Tuzla Belediyesi’nin Van’ın Saray ve Özalp kardeş ilçelerinde yaşayan çocuklara yardım kampanyası üzerinde görüş alışverişinde de bulunuldu.