Tuzla'daki esrarengiz gaz için flaş açıklama

Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Kokudan olumsuz etkilenen hastaları getiren ekiplerin özel kıyafetler giydikleri görüldü. Bazı araç sürücülerinin kokunun etksinden kurtulmak için maske takıyor.

"CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN GAZ"

Bölgeye sevk edilen İtfaiye, AKOM, İGDAŞ, AFAD, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve polis ekiplerinin kokunun kaynağına ilişkin çalışmları sürüyor. Ekipler, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atıksu kanallarında ölçüm yapıyor.

AFAD ekiplerinin özel cihazlarla yaptığı ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Vali Vasip Şahin: İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır.

İBB'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Tuzla’da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye,İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor Çevrenin Sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor.

BEYAZ MASA'DAN AÇIKLAMA



Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından, “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir." açıklaması yapıldı. Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

İGDAŞ AÇIKLAMASI



Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi'nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TUZLA BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASI



Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da; "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.