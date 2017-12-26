Tuzla'da yayılan kokunun kaynağı belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da yayılan ağır kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığının tespit edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin süratle bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz edilmektedir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün birimleri ile ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, sorumlular hakkında hukuki yolların sonuna kadar takip edileceği aktarıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktası tespit edildi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerindeki sebebi bilinmeyen ağır kokuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şadi Yazıcı, mesajında şunları kaydetti:

"Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktası tespit edilmiştir. Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik, İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm."