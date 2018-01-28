Tuzla'da Türkan-Ömer Okan Camisi, dualarla ibadete açıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla’da Okan Üniversitesi Diş Hastanesi ve Türkan-Ömer Okan Camisi’nin açılışlarını gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın bir mecburiyet sonucu yapıldığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatının 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor. Bu harekât bir tercih değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı. Sizin İran'dan Akdeniz'e kadar bütün hudutlarınızın ötesinde bir şer, bir terör örgütü kurulacak, Türkiye bir şey yapmadan duracak. Öyle şey olur mu? PKK Irak'ta konuşlanmıştır. Orada emperyalistler desteğini veriyordu, yetmedi; Suriye'ye de taşımaya kalkıştılar. Türkiye'nin gelişmesini engellemek planlarıydı ama Türkiye buna fırsat vermez. Afrin operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz'daki gibi kenetlendi. Millet bir kez daha bayrağının altında birleşti. Operasyonu yapmamızın ana sebepleri var. 2 yıldır Afrin bölgesinden ülkemize sayısız roket atılıyor. Şehitlerimiz sivil kayıplarımız oldu. Daha ne bekleyeceğiz. Milletimizin can ve mal güvenliğinden daha önemli ne var.

Hani bunlar Kürtlerin hakkını savunuyordu. Bunların zulmunden kaçıp Türkiye'ye sığınan 350 bin Kürt var. Bunlar katil, alçak! Bunların işi öldürmek. Rakka'dan DEAŞ'ı çıkarıp Afrin'e gönderdiler. Türkiye üzerinden Avrupa'ya göndermek için yola çıkardılar."

Başbakan Yıldırım, Bekir Okan ve Başkan Yazıcı’ya Teşekkür Etti

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Türkan-Ömer Okan Camisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesi tarafından yeri tahsis edilen, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan tarafından rahmetli anne ve babasının adına yaptırdığı Türkan-Ömer Okan Camisi, ikindi namazının ardından dualarla ibadete açıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada caminin yapım fikrinin Başbakan Binali Yıldırım’ın bir ziyaretinde ortaya çıktığını vurguladı.

Başkan Yazıcı, “Bu caminin yapım fikri, Sayın Başbakanımızın Okan Üniversitesi’ndeki bir programında ortaya çıktı. Biz de caminin yapımına geçen yıl başladık. Bugün açılışını yapıyoruz. Halkımıza, öğrencilerimize hayırlı olsun. Allah bu hayırseverlerin sayısını ve hayırlarını arttırsın. Bir düşünür, ‘Sadece kendi mutluluğunu düşünen insan kötüdür’ diyor. Başkalarının iyiliğini düşünerek, başkalarının mutluluğu için çabalayarak daha iyi insan olabiliriz. Hayır hasenat yapmak, fakir fukarayla, yetimle, engelliyle, yaşlıyla, kimsesizle ilgilenmek insanı iyi yapar.” dedi. Başkan Yazıcı, konuşmasını “Canını vatanı ve milleti için ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.” dye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasında Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan ve Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, “Bu caminin Tuzla’ya kazandırılmasını sağlayan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Tuzla Belediye Başkanımızın da burada emeği var. Bu yerin tahsisini kendisi yaptı. Başkanımıza da bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.



Tuzla’daki açılışlara Başbakan Binali Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanıİsmet Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcıları Şefkat Çetin ve Celal Adan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, milletvekilleri, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.