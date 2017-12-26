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Tuzla'da koku paniği

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan koku paniğe yol açtı.

26 Aralık 2017 Salı 08:27
Tuzla'da koku paniği

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yayılan kokunun gazdan kaynaklanmadığı tespit edildi.

Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Tuzla’daki kokunun sebebi “Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir” denildi.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 08:27
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