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Tuzla Halkı, Milli Birlik Yürüyüşünde bir kez daha kenetlendi

Tuzla halkı, 15 Temmuz Destanı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü’nde bir kez daha kenetlendi. İlçe protokolü ve vatandaşlar, aziz milletimizin yazdığı destanın yıl dönümünde omuz omuza yürüdü.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:29
Tuzla Halkı, Milli Birlik Yürüyüşünde bir kez daha kenetlendi

15 Temmuz Destanı anma etkinlikleri kapsamında Tuzla’da Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. İTÜ Denizcilik Fakültesi önünde başlayıp, Ahmet Kılıç Bulvarı’nı takip ederek Tuzla sahil meydanında sona eren Milli Birlik Yürüyüşü’ne katılanlar, destanı anlatan marşlara eşlik ederek ellerindeki ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Milli Birlik Yürüyüşüne Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Piyade Kıdemli Albay Yavuz Selim Turan ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüş güzergahında bulunan işyerlerinde ve karşı şeritte trafikte ilerleyen vatandaşlar, yürüyüştekileri alkışlarla ve korna çalarak selamladı.

Tuzla’da düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü, Tuzla sahil meydanında sona erdi. Yürüyüşe katılanlar saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Tuzlalılar, ilçedeki yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen etkinlik için otobüsler ve araçlarla yola çıktı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:29
  1. AK Parti
  2. Demirci
  3. Çal
  4. Tuzla
  5. Şadi Yazıcı
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