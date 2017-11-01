"Tuzağı Metin Topuz kurmuş"

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Reza Zarrab’ın, Türkiye’de şu an tutuklu bulunan konsolosluk çalışanı Metin Topuz’un tuzağı sonucu ABD’de tutuklandığını söyledi.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Reza Zarrab’ın ABD tutuklanmasını kaleme aldı. Yazısında ABD’de devam eden Zarrab davasının 17/25 Aralık sivil darbe girişiminin atlantik ötesi ayağı olduğun ortaya çıktığını ifade eden Kelkitlioğlu, bu iddiasını, davanın ilk savcısı Bhrara’nın “Ucu Erdoğan’a uzamalı” sözleriyle destekledi.

Zarrab’ın ABD’ye gidişinde medyada yazılıp çizilen iddiaları da hatırlatan Kelkitlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zarrab, ABD Konsolosluğu’da görevli biriyle tanışıp, ‘dost’ oluyor.. Ardından bir gün “Benim ABD’ye girişimde sorun varmış, bir araştırır mısın?”ricasında bulunuyor. Söz konusu kişi kısa süre sonra, “Evet bir problem var, 1 milyon dolara bu pürüzü hallederiz” teklifiyle dönüş yapıyor. Zarrab yaşanan para trafiği sonrası o kişinin verdiği ‘temiz kağıdıyla’ Amerika’ya uçuyor ve havaalanında gözaltına alınıyor. Gözaltına aldığı sırada alanda 1 milyon doları alan konsolosluk çalışanı da var. Zarrab’ı, ‘Reza Bey hoş geldiniz, sizin verdiğiniz para şu an hesabınızda’ sözleriyle karşılıyor.”

O İSİM METİN TOPUZ

Kelkitlioğlu, Zarrab’ın ABD’ye gidişinde, tuzağı kuran kişinin casusluktan tutuklu ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz olduğunun bilgisine ulaştığını söyledi. Topuz’un başta Zekeriya Öz olmak üzere, FETÖ’cü savcılar ve polis müdürleriyle sıkı ilişkilerinin belgelendiğini söyleyen Kelkitlioğlu, “Topuz, 17/25 Aralık’ın ABD ayağının önünü açmak için Zarrab’a böyle bir tuzak kurmuş olmalı.” dedi.