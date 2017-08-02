Tuz deposunda üretilen tuzlar, buzlu yollarda kullanılacak

Yapımı devam eden Tuz Deposu İnşaatı sürdüğünü ve çatı montajı yapılan inşaatla ilgili açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, “Kar yağışlarında yaya ve araç yollarında kullanılan tuzu muhafaza etmek amacı ile Tuz Deposu yapıyoruz. Şu anda çatı montaj çalışmaları devam ediyor. Şehrimizde güvenli, seri ve akışkan bir trafik sağlamak amacı ile yaptırılan tuz depoları ile kışın buzlu yollar kalmayacaktır” dedi.

Şehrin ana arterlerinde buzlanmalara karşı kullanılan ham tuzların bundan böyle Mimarsinan ile İnecik mevkilerinde yanı şehrin doğu ile batı bölgelerinde depolanacağını, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 bin metrekarealanda1150 metre kare kapalı alan üzerine kurulan tuz yükleme ve depolama tesislerinde açık ve kapalı alanda olmak üzere 20 bin ton ham tuz depolanabileceğini kaydetti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Hizmet amaçlı depolanan ham tuz, dozerler ile alınarak eleme makinesinden geçirileceğini buzlu havalarda tuz, kamyonlarla ana caddelerde, sokaklarda ve kaldırımlarda buzlanmaya karşı kullanılmak için Melikgazi’nin dört bir yanına sevk edileceğini sözlerine ekledi.