Tüyler ürperten ifade: İçimdeki ses bana bugün...

Adana'da inşaat bekçisini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kahvehaneye gidip "Birini öldürdüm, polisi arayın" diyerek teslim olan katil zanlısının ifadesinde "İçimdeki hastalık bana 'bugün 4 kişiyi vur dedi', ben de beni 3 gün önce yoldan geçirmeyen bekçiyi vurdum" dediği öğrenildi.

İNŞAATIN ÖNÜNDEN GEÇİRMEMİŞ

Olay Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce Kurttepe Mahallesi 83038 Sokak'ta inşaat bekçiliği yapan Sefa Aşık, Yıldırım Gören isimli şahsı inşaatın önünden geçirmedi. İkili bir süre tartıştıktan sonra yoldan geçenlerin araya girmesiyle ayrıldılar. Dün gece ise 2018'e girildikten sonra tüfeğini alıp bekçinin yanına giden Gönen, "Bekçi, bekçi, benim 8 koyunum vardı 6'sı çalındı" diye bağırdı.

"BİRİNİ VURDUM. POLİSİ ARAYIN"

Bekçi Aşık ise hemen dışarı çıkıp koyunlarını görmediğini söyledi. Bunun üzerine Gönen, "Sen benim domuz kurşunlarımı ye bakalım" diyerek av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Aşık'ın vurulduğunu gören Gönen olay yerinden kaçıp bir kahvehaneye giderek, "Ben bir adamı vurdum polisi arayıp haber verin" dedi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kahvehanedeki vatandaşlar hemen polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis zanlıyı alıp olay yerine gitti. Aşık'ı kanlar içinde yerde gören polis hemen sağlık ekiplerine haber verdi ancak gelen ekipler Aşık'ın öldüğünü belirledi.

"DAHA ÖNCE DE SÖYLÜYORDU"

Aşık'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı Gönen'in ifadesinde, "Bekçi ile 3 gün önce tartıştık. Yılbaşı günü ise içimdeki hastalık bana bugün 4 kişiyi vurmamı söyledi. Daha önce de söylüyordu ancak kendime hakim oluyordum. Bu kez kendime hakim olamadım 3 gün önce tartıştığım bekçiyi vurup öldürdüm" dediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.