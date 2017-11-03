Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TÜVTÜRK randevu sistemi araç muayenesi nasıl alınır?

Muayene randevusu almak isteyen araç sahiplerinin TÜVTÜRK internet sitesinde yer alan ücretsiz randevu bölümünü doldurmaları gerekmektedir.

03 Kasım 2017 Cuma 08:50
TÜVTÜRK randevu sistemi araç muayenesi nasıl alınır?

Araç muayenesinde neler kontrol ediliyor? Araç muayenesi sırasında TÜVTÜRK sizi ağır kusurlar listesine alırsa bu muayeneden kaldığınız anlamına geliyor. Bu durumda kusurun giderilmesi ve tekrar muayene için randevu alınması gerekiyor. Bu da süreci uzatan bir etken. 

Araç muayenesi nasıl alınır? TÜVTÜRK randevu sistemi ile araç muayenesi yaptırmak isteyenler bu sorunun yanıtını arıyor. Araç muayenesinde nelerin kontrol edildiği de merak edilen bir diğer konu. Tüvtürk randevu sistemi ile yapılan araç muayenesi periyodik kontrolleri için daha önce yaptırdığınız araç muayenesi sonucunu gösteren belgenin yanınızda olması gerekir. Eğer elinizde bu belge yoksa o zaman araç genel muayenesi için randevu almanız gerekir. 

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR? 

Muayene randevusu almak isteyen araç sahiplerinin TÜVTÜRK internet sitesinde yer alan ücretsiz randevu bölümünü doldurmaları gerekmektedir. Bu bölümde, randevu almak isteyen araç sahiplerinden Plaka No, Ruhsat Seri ve No ile şehir bilgisi istenecektir. Bu bilgileri doğru veren araç sahipleri, istedikleri gün ve saate randevu isteyebilecek. 

Randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilecek. 

TÜVTÜRK MUAYENE RANDEVUSU KONUSUNDA UYARIYOR 

Randevuların ücretsiz bir şekilde alınabileceğini ifade eden TÜVTÜRK, ücret isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini resmi internet sitesi üzerinden şu ifadelerle açıkladı; 

"Son zamanlarda çağrı merkezimize gelen şikayetlerde, araç sahiplerinin internetteki reklamlar ve tanıtıcı metinler ile bazı sitelere yönlendikleri ve bu siteler aracılığıyla aldıkları araç muayene randevularının karşılığında da ücret ödedikleri belirlenmiştir. Araç muayene randevuları www.tuvturk.com.tr internet sitemizden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden bugüne kadar ücretsiz olarak verilmekte olup, bundan sonra ücretsiz olarak verilmeye devam edilecektir. 

Bunun dışında hiçbir internet sitesi ile bağımız veya işbirliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini bu internet siteleri ile ilgili uyarmak ve randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini hatırlatmak isteriz." 

MUAYENEDE HANGİ EVRAKLAR GEREKİR? 

*Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi) Aracınızın ruhsatı muayene sırasında mutlaka yanınızda olmalıdır. 

*Satış ve devirlerde, Tescil Belgesi noter tarafından alındığından yenisi düzenlenene kadar, noter tarafından verilen "EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge" (geçerlilik tarihi dolmamış) muayene sırasında yanınızda olmalıdır.

 *Trafik Sigortası

Trafik sigortanızın tarihini muayene öncesi kontrol edin. "Trafik Sigortası" insan taşımada kullanılmayan römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu bir belgedir. 

*Vekalet Durumu

Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki esaslara uyunuz.

T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınızda getiriniz. 

*LPG/CNG'li Araçlar

Muayeneye gelirken LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan bilgi etiketindeki bilgilerinin okunur şekilde gelmesi gerekmektedir. 

LPG/CNG Tadilatı sonrası muayenelerde "Montaj Tespit Raporu" ve "Gaz Sızdırmazlık Raporu"zorunlu evraktır. 

ARAÇ MUAYENESİNDEKİ KUSURLAR NELER? 

TÜVTÜRK tarafından cam filmin hafif kusurdan ağır kusura geçirildiğinin duyurulduğu açıklamada şunlar kaydedildi; "TÜVTÜRK, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili gerçekleşen düzenleme konusunda uyardı. Buna göre, daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile ‘Ağır Kusur’ sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orjinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 08:50
  1. TÜVTÜRK
  2. Araç muayenesi
  3. Araç muayenesi nasıl alınır?
  4. randevu
  5. Plaka No
  6. Ruhsat Seri
  7. MUAYENEDE HANGİ EVRAKLAR GEREKİR?
  8. Ruhsat
  9. Trafik Sigortası
  10. LPG/CNG'li Araçlar
  11. ARAÇ MUAYENESİNDEKİ KUSURLAR NELER?
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ronaldo: Pepe'yi arıyoruz...
    1. Ronaldo: Pepe'yi arıyoruz...
    2. Demir İpek Yolu'nun ilk treni geldi
    3. Nuri Şahin, A Milli Takım kariyerine..
    4. BİM ve A101 uygun fiyata et satacak
    5. FETÖ'cü avukattan rüşvet itirafı: Ünlü..
    6. Esed rejimi yine sivilleri vurdu
    7. Genel Sağlık Sigortası borç sorgulama..
    8. ABD sır gibi saklıyordu ortaya çıktı
    9. Cinsel taciz skandalı dinmiyor! O da..
    10. Üniversiteden ağızları açık bırakan iş..
    11. Öyle hızlıydı ki, TIR'ı salladı
    12. Apple'ın gelirleri yüzde 12 arttı
    13. Çarpıcı iddia: Bazı ilçeler Türkiye..
    14. Donald Trump'ın Twitter hesabı 11..
    15. Teknik Yapı Deluxia Park Business..
    16. 'FETÖ'nün görünen en stratejik aklı..
    17. YKS’de yeni düzenleme kapıda
    18. 'Barzani, kendini de Kürtleri de yaktı'
    19. Kılıçdaroğlu, parayı nerden buluyor?
    20. Diyarbakır'dan acı haber geldi
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    ATM’den para çekenler dikkat… Sınırlama getiriliyor
    ATM’den para çekenler dikkat… Sınırlama getiriliyor
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar