TÜVTÜRK randevu sistemi araç muayenesi nasıl alınır?

Araç muayenesinde neler kontrol ediliyor? Araç muayenesi sırasında TÜVTÜRK sizi ağır kusurlar listesine alırsa bu muayeneden kaldığınız anlamına geliyor. Bu durumda kusurun giderilmesi ve tekrar muayene için randevu alınması gerekiyor. Bu da süreci uzatan bir etken.

Araç muayenesi nasıl alınır? TÜVTÜRK randevu sistemi ile araç muayenesi yaptırmak isteyenler bu sorunun yanıtını arıyor. Araç muayenesinde nelerin kontrol edildiği de merak edilen bir diğer konu. Tüvtürk randevu sistemi ile yapılan araç muayenesi periyodik kontrolleri için daha önce yaptırdığınız araç muayenesi sonucunu gösteren belgenin yanınızda olması gerekir. Eğer elinizde bu belge yoksa o zaman araç genel muayenesi için randevu almanız gerekir.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Muayene randevusu almak isteyen araç sahiplerinin TÜVTÜRK internet sitesinde yer alan ücretsiz randevu bölümünü doldurmaları gerekmektedir. Bu bölümde, randevu almak isteyen araç sahiplerinden Plaka No, Ruhsat Seri ve No ile şehir bilgisi istenecektir. Bu bilgileri doğru veren araç sahipleri, istedikleri gün ve saate randevu isteyebilecek.

Randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilecek.

TÜVTÜRK MUAYENE RANDEVUSU KONUSUNDA UYARIYOR

Randevuların ücretsiz bir şekilde alınabileceğini ifade eden TÜVTÜRK, ücret isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini resmi internet sitesi üzerinden şu ifadelerle açıkladı;

"Son zamanlarda çağrı merkezimize gelen şikayetlerde, araç sahiplerinin internetteki reklamlar ve tanıtıcı metinler ile bazı sitelere yönlendikleri ve bu siteler aracılığıyla aldıkları araç muayene randevularının karşılığında da ücret ödedikleri belirlenmiştir. Araç muayene randevuları www.tuvturk.com.tr internet sitemizden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden bugüne kadar ücretsiz olarak verilmekte olup, bundan sonra ücretsiz olarak verilmeye devam edilecektir.

Bunun dışında hiçbir internet sitesi ile bağımız veya işbirliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini bu internet siteleri ile ilgili uyarmak ve randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini hatırlatmak isteriz."

MUAYENEDE HANGİ EVRAKLAR GEREKİR?

*Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi) Aracınızın ruhsatı muayene sırasında mutlaka yanınızda olmalıdır.

*Satış ve devirlerde, Tescil Belgesi noter tarafından alındığından yenisi düzenlenene kadar, noter tarafından verilen "EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge" (geçerlilik tarihi dolmamış) muayene sırasında yanınızda olmalıdır.

*Trafik Sigortası

Trafik sigortanızın tarihini muayene öncesi kontrol edin. "Trafik Sigortası" insan taşımada kullanılmayan römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu bir belgedir.

*Vekalet Durumu

Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki esaslara uyunuz.

T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınızda getiriniz.

*LPG/CNG'li Araçlar

Muayeneye gelirken LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan bilgi etiketindeki bilgilerinin okunur şekilde gelmesi gerekmektedir.

LPG/CNG Tadilatı sonrası muayenelerde "Montaj Tespit Raporu" ve "Gaz Sızdırmazlık Raporu"zorunlu evraktır.

ARAÇ MUAYENESİNDEKİ KUSURLAR NELER?

TÜVTÜRK tarafından cam filmin hafif kusurdan ağır kusura geçirildiğinin duyurulduğu açıklamada şunlar kaydedildi; "TÜVTÜRK, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili gerçekleşen düzenleme konusunda uyardı. Buna göre, daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile ‘Ağır Kusur’ sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orjinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir."