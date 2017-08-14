Tuvaletlerdeki el kurutma makineleri hijyenik mi?

Genellikle avmlerde bulunan bu tür kurutma makineleri kağıt havluları bir kenara atmamızı sağlıyor.

Çünkü elimiz herhangi bir şeye değmeden, hava yoluyla elimizi kurutmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ancak yapılan son araştırmalarda el kurutma makineleriyle alakalı çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı.

The Journal of Applied Microbiology dergisinde yayınlanan araştırmada, araştırmacılar, temas olmaksızın parmaklara sıcak hava üfleyen el kurutma makinelerinin, kâğıt havlulara göre 1300 kat daha fazla mikrop yaydıklarını ortaya koydular.

Araştırmalarda jey kurutuculardan hava örnekleri alındı. Yapılan analiz sonucunda jet kurutucuların diğer yöntemlere kıyasla daha uzak mesafelere daha fazla mikrop yaydıkları görüldü.

Jet kurutma makinelerinin içinde bulunan mikrop sayısı, kağıt havlulardakine kıyasla 27 kat daha fazlaydı.

Bu nedenle elinizi jet kurutucular yerine tuvalette bulunan kağıt havlularla kurulayabilirsiniz.