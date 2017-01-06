Tutuştular! ABD'den dikkat çeken İncirlik Üssü açıklaması

İncirlik Üssü tartışmaları devam ederken, Pentagon Sözcüsü Peter Cook, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Tutuştular! ABD'den dikkat çeken İncirlik Üssü açıklaması
Eklenme: 06 Ocak 2017, 21:48
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ABD'nin terör örgütlerine desteğe devam etmesinin ardından gündeme gelen İncirlik Üssü'nün kapatılacağı iddiaları, ABD'de geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

"TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü, ABD öncülüğündeki koalisyona Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü kullanma izni verilmesini takdirle karşıladıklarını ve Türkiye ile görüşmelerde bu hususun altını çizeceklerini söyledi.

"DEVAMINI İSTERİZ"

Sözcü Peter Cook, "İncirlik'ten operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun devam etmesini isteriz" açıklamasını yaptı.

El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyonun destek vermemesinin Türkiye'de yarattığı rahatsızlık üzerine, İncirlik Üssü'nün koalisyona kapatılması yönünde tartışmalar başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üssün kapatılıp kapatılmayacağıyla ilgili açıklamasında, "Bu hak her zaman elimizde. Şartlar değerlendirilir, ondan sonra karar verilir. Şu anda aciliyet şeklinde bir değerlendirme yok" demişti.

 
EtiketlerABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsüİncirlik Hava ÜssüABDİncirlik ÜssüEl Bâb operasyonuPentagon Sözcüsü Peter Cook
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