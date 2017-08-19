Tutuşan Almanlar bu sorunun cevabını arıyor: Erdoğan gurbetçiler üzerinde etkili mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazı çıkışında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmüyoruz" açıklamasına ve geçtiğimiz günlerde dillendirdiği "Türkiye'de referanduma hayır diyen yüzde 50'nin bizden beklentisi var" ifadelerine cevap verdi.Erdoğan açıklamasında direkt olarak Almanya'daki gurbetçilere seslenerek "Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir" dedi.

ALMANYA'DAN CEVAP GELDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Erdoğan'ın bu açıklamalarına karşılık olarak "Erdoğan'ın Almanya'nın seçim kampanyasına müdahalesi, Almanya'daki insanları birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor" dedi.

ALMANLAR RAHATSIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında Alman yayın organı DW, "Almanya'da 1 milyon 250 bin Türkiye kökenli Alman vatandaşı var. Peki, Erdoğan'ın boykot çağrısı, Türkiye söz konusu olduğunda sağ ama Almanya'da sol eğilimli olan Türkiye kökenliler üzerinde etkili olabilir mi?" sorusunu sorduğu bir haber yayınladı.Haberde "Türkiye kökenli seçmenler ne kadar önemli?" , "Türkiye kökenli seçmenlerin eğilimi nedir?" , "Hangi partilerde Türk kökenli milletvekilleri var?" gibi başlıklar kullanıldı. Alman yayın organının Data4U adlı düşünce araştırma kuruluşunun verilerşne dayandırdığı haberine göre "2018'den itibaren 55 bin ilk kez oy kullanacak Türkiye kökenli seçmen beklenirken, 25 bin de yeni vatandaş olmuş Türkiye kökenli seçmen olması bekleniyor. 2030 yılına kadar Türkiye kökenli seçmen sayısının 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Habere şöyle devam edildi:

"BURADAKİ TÜRKLER SOL PARTİLERE OY VERİYOR"

Göç ve Entegrasyon İçin Alman Vakıfları Danışma Kurulu'nun (SVR) kasım 2016 tarihli bir analizine göre, "Almanya'daki Türkiye kökenli seçmenler, daha çok sol partilere eğilim gösteriyor". Türk kökenlilerin Sosyal Demokratlara yöneliminin de stabil olduğu kaydediliyor. Data4U'nun anketine göre, 2013 yılında Türk kökenlilerin yüzde 64'ü SPD'ye oy verdi. İkinci sırayı ise yüzde 12 ile Yeşiller ve Sol Parti paylaştı. Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise sadece yüzde 7 oranında oy alabildi. Türkiye kökenlilerin seçimlere katılım oranı yüzde 71,5'ti.

HANGİ PARTİDE TÜRK VEKİLLER VAR?

Şu anda Türkiye kökenli 11 milletvekili Meclis'te. Bunlardan 5'i SPD'li. Yeşiller Partisi'nde ise aralarında Cem Özdemir'in de bulunduğu 3 Türkiye kökenli milletvekili görev yapıyor. Sol Parti'de 2 milletvekili yer alırken Hristiyan Birlik Partileri bünyesinde ise Cemile Giousouf (CDU) şu ana kadarki ilk ve tek Türkiye kökenli milletvekili.