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Tütüncü işçilere moral verdi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki parkların bakımını yapan personeli arazide ziyaret ederek, moral verdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:14
Tütüncü işçilere moral verdi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, personeli çalışma ortamlarında ziyaret etmeye devam ediyor. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün arazide görevli çalışanlarıyla çeşitli vesilelerle birçok kez bir araya gelen Tütüncü, bu kez de parkların bakımını yapan işçilerle buluştu. Hakan Tütüncü, Zafer Mahallesi’ndeki parkın bakımını yapan, ekibe kolaylıklara diledi.

“Başkan ile işçi arasında fark yok”

Tütüncü, çeşitli ikramlarda bulunduğu çalışanlarıyla bir süre sohbet etti ve isteklerini dinledi. Park bakım ekibine teşekkür eden Tütüncü, “Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlüğümüzün işçileri, yazın sıcak, kışın soğuk ve yağmurlu havalarda Kepezlilere hizmet için azimle, gayretle çalışıyorlar. Fedakârlıklarından ve emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Benim yöneticilik anlayışımda belediye başkanıyla asfalt döken, parkta çim kesen ve sokaklarda çöp toplayan işçi arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olanın amiriyle işçisiyle gönül gönüle vererek Allah rızası için bir tane daha hizmet üretebilmektir. Kızgın güneşin altında Kepez için alın teri akıtan yol arkadaşlarımı, her zaman yanlarında olduğumu hissetmeleri ve moral vermek için ziyaret ettim” dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:14
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